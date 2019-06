Die 5 besten Unplugged-Alben: Rock, der Geschichte geschrieben hat

Akustikversionen, die Geschichte geschrieben haben: Dies sind die besten Unplugged-Alben des Rock:

Die besten Unplugged-Alben des Rock: Eric Clapton – „Unplugged”

Mit seinem Unplugged-Auftritt setzte Eric Clapton 1992 in den Londoner Bray-Studios einen weiteren Meilenstein seiner Karriere: Die Konzertaufzeichnung vor handverlesenem Publikum führte ihn nicht nur zurück zu seinen Blues-Anfängen, auch Live-Hits, die er gemeinsam mit seiner Tourband vortrug, gerieten in unverstärkter Version zur Überraschung für die Zuschauer. Das berühmteste Stück ist allerdings „Tears In Heaven“, das Clapton für seinen Sohn spielte, der aus einem Hotelfenster gestürzt war – ein Moment, der das Publikum zu Tränen rührte. Das daraufhin veröffentlichte „Unplugged“-Album verkaufte sich mehr als 24 Millionen Mal und erhielt bei den Grammy Awards 1993 drei Auszeichnungen.

Tracklist

Kooperation

Signe

Before You Accuse Me

Hey Hey

Tears In Heaven

Lonely Stranger

Nobody Knows You When You’re Down & Out

Layla

Running On Faith

Walkin‘ Blues

Alberta

San Francisco Bay Blues

Malted Milk

Old Love

Rollin‘ & Tumblin‘

Eric Clapton „Unplugged“ bei Amazon.de bestellen

Die besten Unplugged-Alben des Rock: Paul McCartney – „Unplugged – The Official Bootleg“

Paul McCartney war 1991 der erste Künstler, der sich entschied, seinen Auftritt bei „MTV Unplugged“ als Tonträger zu veröffentlichen. Das Konzert beinhaltete einige Beatles-Songs („Blackbird“, „And I Love Her“) und Cover-Versionen („Ain’t No Sunshine“) sowie den Song „I Lost My Little Girl“, den der Musiker bereits mit 14 Jahren geschrieben hatte. Die Unplugged-Show wurde für MTV vor rund 200 Gästen in den Limehouse Television Studios in Wembley aufgezeichnet.

Tracklist

Be-Bop-A-Lula

I Lost My Little Girl

Here There and Everywhere

Blue Moon of Kentucky

We Can Work It Out

San Francisco Bay Blues

I’ve Just Seen a Face

Every Night

She’s a Woman

Hi-Heel Sneakers

And I Love Her

That Would Be Something

Blackbird

Ain’t No Sunshine

Good Rockin‘ Tonight

Singin‘ the Blues

Junk

Paul McCartney „Unplugged – The Official Bootleg“ auf Vinyl bei Amazon.de bestellen

Die besten Unplugged-Alben des Rock: Nirvana – „MTV Unplugged in New York“

Der überwältigende Erfolg von „Nevermind“, dann das spätere Freischwimmen mit „In Utero“ und schließlich ein überraschendes Acoustic-Set in New York – Nirvana machten in ihrer kurzen Karriere vieles richtig. Das Unplugged-Konzert, das 1993 in New York City aufgezeichnet wurde, gehört bis heute zu den berühmtesten Acoustic-Shows der MTV-Reihe. Nicht zuletzt auch, weil Kurt Cobain entschieden hatte, viele seiner persönlichen Lieblingslieder zu covern, statt seinen Sound als Unplugged-Version zu präsentieren.

Tracklist

About a Girl

Come as You Are

Jesus Doesn’t Want Me for a Sunbeam (Original von The Vaselines)

The Man Who Sold the World (Original von David Bowie)

Pennyroyal Tea

Dumb

Polly

On a Plain

Something in the Way

Plateau (Original von Meat Puppets)

Oh, Me (Original von Meat Puppets)

Lake of Fire (Original von Meat Puppets)

All Apologies

Where Did You Sleep Last Night (Original von Leadbelly)

Nirvana „MTV Unplugged in New York“ bei Amazon.de bestellen

Die besten Unplugged-Alben des Rock: Neil Young – „Unplugged“

Zwei Anläufe waren nötig, um dieses Unplugged-Album zu produzieren: Weil Neil Young mit den ersten Aufnahmen für „MTV Unplugged“ unzufrieden war, holte sich der Musiker für eine zweite Aufzeichnung Ben Keith, Tim Drummond und Nils Lofgren hinzu. Das Konzert wurde auch als VHS veröffentlicht, das Unplugged-Album mit Songs wie „Harvest Moon“, „Long May You Run“ und „Like A Hurricane“ kam 1993 in den Handel.

Tracklist

The Old Laughing Lady

Mr. Soul

World on a String

Pocahontas

Stringman

Like a Hurricane

The Needle and the Damage Done

Helpless

Harvest Moon

Transformer Man

Unknown Legend

Look Out for My Love

Long May You Run

From Hank to Hendrix

Neil Young „Unplugged“ bei Amazon.de bestellen

Die besten Unplugged-Alben des Rock: Alice In Chains – „Unplugged“

Alice in Chains beendeten mit der „Unplugged“-Show im April 1996 ihre Live-Pause – zum letzten Mal hatte die Band 1993 bei ihrer Welttournee gemeinsam auf der Bühne gestanden. Nur wenige Monate zuvor war ihr drittes Album erschienen. Es sollte aber – abgesehen von einigen wenigen Support-Shows für die Band Kiss – das letzte Konzert der Band mit dem 2002 verstorbenen Sänger Layne Staley sein.

Tracklist

Nutshell

Brother

No Excuses

Sludge Factory

Down in a Hole

Angry Chair

Rooster

Got Me Wrong

Heaven Beside You

Would?

Frogs

Over Now

Killer Is Me

Alice In Chains „Unplugged“ bei Amazon.de bestellen

Weitere Highlights