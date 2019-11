In einer Insta-Story hat Billie Eilish bestätigt, dass es bald ein offizielles Musikvideo zu ihrem Song „Xanny“ geben wird. Der ruhige Song erschien im März auf Eilishs Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“. Außerdem erklärte der junge Popstar, dass sie auch zwei neue Songs, die ihre Fans noch nicht kennen, in der Pipeline habe.

Wann genau das Video und die neuen Tracks das Licht der Öffentlichkeit erblicken werden, verriet Billie Eilish noch nicht. Am Ende der Videoaufnahme wird sie sogar etwas aufbrausend und meint: „Be patient, damn!“, also „Seid geduldig, verdammt!“. Deshalb lieber nicht mehr nachfragen, sondern einfach abwarten.

