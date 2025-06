Billy Joel offenbart Suizidversuche

Billy Joel verrät in seiner neuen HBO-Dokumentation „And So It Goes“, dass er zweimal versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Ausgelöst durch seine Affäre mit der Ehefrau eines Bandkollegen. Und dass einer dieser Versuche ihn ins Koma brachte.

Schuldgefühle, Schmerz und Trennung der Freundschaft

Bevor er „The Piano Man“ war, spielte der zwanzigjährige Joel in einer Hardrock-Band namens Attila aus Long Island zusammen mit seinem damaligen besten Freund Jon Small. Joel zog schließlich zu Small, dessen Frau Elizabeth Weber und ihrem kleinen Sohn. Während dieser Zeit verbrachten Joel und Weber „viel Zeit miteinander“. Und eine Romanze entwickelte sich „langsam“. Joel gestand Small schließlich: „Ich bin in deine Frau verliebt.“

„Ich fühlte mich sehr, sehr schuldig deswegen. Sie hatten ein Kind. Ich fühlte mich wie ein Heimzerstörer“, sagte Joel laut „People“ in der Dokumentation. „Ich war einfach in eine Frau verliebt. Und ich bekam dafür einen Schlag auf die Nase, den ich verdient hatte. Jon war sehr aufgebracht. Ich war sehr aufgebracht.“

Die Affäre führte zur Auflösung von Attila, zum (vorübergehenden) Ende seiner besten Freundschaft. Und dazu, dass Joel aus Smalls Haus geworfen wurde. „Ich hatte keinen Ort zum Leben. Ich schlief in Waschsalons und war depressiv. Vermutlich bis an den Rand des Wahnsinns“, fügte Joel hinzu. „Also dachte ich mir: ‘Das war’s. Ich will nicht mehr leben.’ Ich hatte einfach große Schmerzen. Es war so ein Gefühl wie: ‘Warum noch hier sein? Morgen wird genauso mies wie heute. Und heute ist beschissen.’ Also dachte ich, ich mache Schluss mit allem.“

Erster Suizidversuch mit Schlaftabletten – Tage im Koma

Joels Schwester Judy, damals medizinische Assistentin, hatte ihm zuvor Schlaftabletten verschrieben, um ihm beim Schlafen zu helfen. Joels erster Selbstmordversuch bestand darin, „alle auf einmal zu nehmen“.

„Er lag Tage und Tage lang im Koma“, sagt Judy in der Dokumentation. „Ich ging ins Krankenhaus, um ihn zu sehen. Und er lag da weiß wie ein Leintuch. Ich dachte, ich hätte ihn getötet.“

Zweiter Versuch mit Möbelreiniger – Rettung durch den betrogenen Freund

Joel, enttäuscht darüber, dass sein Versuch gescheitert war, wachte im Krankenhaus auf. Und schwor, es beim zweiten Mal „richtig“ zu machen. Er sagte, er habe eine ganze Flasche des Reinigungsmittels „Lemon Pledge“ getrunken, woraufhin sein ehemaliger bester Freund Small ihn ins Krankenhaus brachte. „Obwohl unsere Freundschaft am Zerbrechen war, hat Jon mir das Leben gerettet“, sagte Joel.

Small ergänzte in der Dokumentation: „Er hat nie wirklich etwas dazu gesagt. Die einzige praktische Erklärung, die ich geben kann, warum Billy das so schwer genommen hat, ist, dass er mich so sehr geliebt hat. Und es ihn innerlich zerstörte, mich so zu verletzen. Letztlich habe ich ihm vergeben.“

Wendepunkt durch Klinikaufenthalt – Musik als Ventil

Nach diesem Versuch ließ sich Joel für einige Wochen in eine Beobachtungsstation einweisen. Eine Entscheidung, die sein Leben veränderte. „Ich kam aus der Station raus und dachte mir: Du kannst all diese Emotionen nutzen, um sie in Musik zu kanalisieren“, sagte Joel.

Nachspiel der Affäre und aktuelle Gesundheit

Ein Nachtrag zur Affäre: Joel und Weber fanden später wieder zusammen und heirateten. Die Ehe dauerte von 1973 bis 1982.

„And So It Goes feierte“ am Mittwoch Premiere beim Tribeca Film Festival. Allerdings konnte Joel wegen einer kürzlich diagnostizierten Hirnerkrankung nicht an der Vorführung teilnehmen. Der Sänger schickte jedoch eine Nachricht über die Filmemacher. „Alt werden ist scheiße. Aber immer noch besser, als verbrannt zu werden.“