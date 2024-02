Grammys 2024: Billy Joel spielt neue Single „Turn the Lights Back On“

Seit mehr als zwei Jahrzehnten war Billy Joel nicht mehr bei den Grammy Awards aufgetreten – bei der 66. Verleihung der prestigeträchtigen Awards kehrte der Musiker nun auf die Bühne zurück und machte bei dem Auftritt seinem Spitznamen „Piano Man“ alle Ehre.

Um seinen neuen Song „Turn the Lights Back On“ zu spielen, nahm er am Klavier Platz – es ist die erste Single-Veröffentlichung seit 17 Jahren. Erschienen ist der Song am 1. Februar. Unterstützt wurde er bei seiner Performance von einem Streichorchester, das die Performance zu einem besonders atmosphärischen Erlebnis machte.

Doch ein Song war angesichts seines Comebacks auf die Grammy-Bühne noch zu wenig: Billy Joel schloss seinen Auftritt daher mit seinem Hit „You May Be Right“. Kurz zuvor hatte Céline Dion die Auszeichnung für das Album des Jahres an Taylor Swift überreicht, die an diesem Abend Geschichte schrieb. Auch Billy Joel wurde im Laufe seiner Karriere fünfmal mit einem Grammy bedacht, unter anderem für das Album des Jahres („52nd Street“). Insgesamt ist er im Laufe seines Lebens bereits 23 Mal nominiert gewesen.

Billy Joel: Darum wollte er jahrelang keine neuen Songs aufnehmen

Im Podcast „Audacy Check In“ sprach Billy Joel vor Kurzem über die lange Aufnahmepause: „Es hat Spaß gemacht. Musik macht Spaß. Rock’n’Roll hat Spaß gemacht. Es ging nur darum, Spaß zu haben – und das habe ich irgendwie verloren und das Licht ausgemacht, weil es keinen Spaß mehr machte.“ So mancher habe vergeblich versucht, den „Piano Man“ wieder ins Studio zu bekommen. Sein Ehrgeiz habe ihn jedoch nicht davon abgehalten: „Ich habe es fleißig vermieden, weil das Songwriting schmerzhaft geworden war. Ich habe diese hohe Messlatte. Ich habe mir gesagt: ‚Wenn ich diese Messlatte nicht erreiche, schlage ich mich selbst, ich schlage mich selbst und ich hasse mich.‘ Also habe ich damit aufgehört, weil ich es leid war, mich so zu fühlen.“