Hier singt Billy Joel gemeinsam mit Axl Rose (Video)

Seit zehn Jahren spielte Billy Joel monatlich einen Gig im Madison Square Garden in New York. Damit soll nun Schluss sein, denn der „Piano Man“ gab am Dienstag (25. Juli) sein 150. und letztes Konzert in der Location. Dazu überraschte er die ausverkaufte Arena mit einem Gastauftritt vom Guns-N‘-Roses-Sänger Axl Rose.

Von Wings hinzu AC/DC

Billy Joel kündigte mitten in seinem Set Axl Rose an, der mit einem großen Jubel vom Publikum empfangen wurde. Nach einer kurzen Umarmung zelebrierten die beiden lebenden Musiklegenden eine Coverversion von Wings’ „Live And Let Die“. Dabei fiel die Wahl auf den Song nicht willkürlich, Guns N‘ Roses sind dafür bekannt, das Stück regelmäßig zu spielen. Das merkte man dem energischen Auftritt von Axl Rose auch an. In einem schwarzen Glitzeranzug und mit Sonnenbrille legte der Sänger erst einmal ruhiger los, bevor er das Mikro aus dem Stativ zog, seine Brille abnahm und dem Publikum so richtig einheizte.

Anschließend folgte eine Coverversion von AC/DCs „Highway To Hell“. Auch dieses Lied ist Axl Rose vertraut, denn der Sänger trat 2016 als Frontmann von AC/DC auf, nachdem Brian Johnson aufgrund von Hörproblemen nicht mehr Teil der Band sein konnte.

Schließlich verließ Rose zunächst die Bühne und kehrte für den letzten Song der Zugabe zurück. Der 62-Jährige übernahm den Gesangspart für Billy Joels Hit „You May Be Right“ aus dem Album „Glass Houses“ aus dem Jahr 1980.

Abschließend brachte Joel seine beiden jüngeren Töchter auf die Bühne, um sich zu verbeugen und seine Residency im Madison Square Garden zu beenden.

Jimmy Fallon zeichnet Billy Joel aus

Kurz vor Konzertende betrat Late-Night-Star Jimmy Fallon noch einmal die Bühne. Er überreichte Billy Joel ein blaues Banner mit der Aufschrift „Billy Joel 150: Most Lifetime Performances by Any Artist“ (übersetzt „Billy Joel 150: Die meisten Auftritte eines Künstlers in seinem Leben“). Das Banner sollte Joels rekordverdächtige Konzertanzahl im Madison Square Garden ehren und wird an den Dachsparren der Arena angebracht werden.

Zwar war es Billy Joels letzter Gig im Madison Square Garden, allerdings wird der Musiker ab August noch sechs Konzerte spielen. Die meisten Stopps macht Joel in Nordamerika. Er wird für nur eine Show am 9. August nach Europa kommen – und zwar nach Großbritannien. Die Karten für seinen Auftritt sind jedoch bereits restlos ausverkauft.