Live-Debüt: John Mayer, Neil Young und Stephen Stills spielen „Rockin‘ In The Free World“

Nach fast einem Jahrzehnt mit Auftritten mit allen möglichen Künstlern von Eric Clapton bis zu den Rolling Stones, B.B. King und Jeff Beck gibt es nicht viele Situationen, die John Mayer überwältigen könnten. Doch nun betrat er im Rahmen der Wohltätigkeitsshow „Harvest Moon – A Gathering in Lake Hughes“ in Kalifornien die Bühne, um gemeinsam mit Neil Young und Stephen Stills „Rockin‘ In The Free World“ zu spielen, und sein Gesichtsausdruck verriet sofort: „Verdammte Scheiße.“

Der Auftritt war eines der längsten gemeinsamen Konzerte seit der kurzlebigen Reunion-Tour von Buffalo Springfield im Jahr 2011.

Dieses Gefühl der Überwältigung teilten auch die Young-Fans, als sie sahen, wie Stills und Young Klassiker von CSN/CSNY, der Stills-Young Band und Buffalo Springfield spielten. Darunter auch ein Hit, den sie seit erstaunlichen 57 Jahren nicht mehr zusammen gespielt hatten.

Da Stills schon lange nicht mehr auf Tournee geht, konnte ein solcher Auftritt nur bei einer Wohltätigkeitsshow für einen wirklich guten Zweck wie „The Painted Turtle“ stattfinden, einem Sommercamp für Kinder mit lebensbedrohlichen und chronischen Krankheiten. Ein Teil der Einnahmen ging auch an „The Bridge School“, die Kinder mit schweren körperlichen und sprachlichen Problemen unterrichtet.

Die Veranstaltung fand auf dem malerischen Gelände von „The Painted Turtle“ statt. Es war eine brutal heiße Tagesshow mit Temperaturen um die 33 Grad. Auf dem gesamten Gelände waren Sprühnebelventilatoren aufgestellt, es gab reichlich kostenloses Wasser und die Zuschauer erhielten Pappfächer und neonfarbene Sonnenschirme, um sich abzukühlen. Fans, die 2019 bei der Veranstaltung mit Young, Norah Jones und Father John Misty dabei waren, sagten, dass diese im Vergleich dazu kühl war.

Die Feierlichkeiten begannen mit der Band Marimba unter der Leitung von Dr. Ric Alviso, einem Ethnomusikologen an der Cal State Northridge. Sie stellen populäre Musik aus Afrika und Lateinamerika in den Mittelpunkt, ihr Set enthielt fröhliche Interpretationen von „The Lion Sleeps Tonight“, „La Bamba“ und überraschenderweise „Kids“ von MGMT.

Es folgte die hawaiianische Folk-Pop-Sängerin und Songwriterin Lily Meola, die von den Gitarristinnen Bee Kennedy und Melissa Fuller begleitet wurde. Das Trio spielte Meolas Eigenkompositionen wie „Heartbreak Rodeo“ sowie Dolly Partons „Jolene“ und Paul Simons „Homeward Bound“.

Die Fans stürmten die Bühne für John Mayers Solo-Akustikset, das sein erster Auftritt war, seit Dead and Co. im August ihre Las Vegas Sphere-Residency abgeschlossen hatten. Es war eine ausgelassenen Stimmung, als er mit „Who Says“ und „Something Like Olivia“ eröffnete und anschließend nach Wünschen fragte.

Ein mutiger Fan rief den Grateful-Dead-Deep-Cut „The Eleven“ zu, an dem sich der Musiker kurz versuchte, bevor er sich doch lieber in das sicherere Terrain von „In The Blood“ aus dem Album „The Search For Everything“ von 2017 begab. Später im Set versuchte er, einem Fan den Wunsch zu erfüllen „New Deep“ aus „Continuum“ zu spielen, obwohl er sich seit 2013 nicht mehr damit beschäftigt hatte. Er schaffte nicht viel davon, bevor er aufgab.

Da die Zeit knapp wurde, erklärte er, dass er einen Song spielen würde, den mehr Leute aus dem Publikum wahrscheinlich kennen würden. „Ich spiele jetzt einen, den ihr hassen werdet“, sagte er und zeigte auf die Leute vorne, „denn hier sind nur Superfans. Aber die Leute hinten werden diesen Song lieben. Ihr könnt eine Pinkelpause einlegen, denn ihr werdet sagen: ‚Ich habe schon 5.000 davon gesehen.‘ Aber für Leute, die im Durchschnitt vielleicht anderthalb Mal gesehen haben, wird das hier etwas ganz Besonderes sein.“

Er sprach von seinem Hit „Slow Dancing in a Burning Room“ aus dem Jahr 2006, der in der Tat mit anerkennendem Gekreische begrüßt wurde. Er beendete das kurze Set mit einem emotionalen „Waiting on the World to Change“ und erklärte, dass es auf Spotify immer dann Spitzenwerte erreicht, wenn die Weltlage besonders schlimm wird. „Im Juni/Juli lief es für dieses Lied schrecklich, was mich sehr gefreut hat“, sagte er. „Aber jetzt steigt es wieder an. Ich verdiene beträchtliche Einnahmen, und das gefällt mir nicht.“

Neil Young und Stephen Stills waren die beiden letzten Acts des Abends, und niemand wusste im Voraus, wie sich das entwickeln würde. Die Antwort wurde klar, als sie zusammen mit dem Bassisten Corey McCormick und dem Schlagzeuger Anthony Logerfo auf die Bühne kamen und den Titeltrack ihres gemeinsamen Albums von 1976 „Long May You Run“ anstimmten. Es handelte sich nicht um zwei getrennte Sets, sondern um die seltene Gelegenheit, die ehemaligen Bandkollegen gemeinsam durch ihre gemeinsame Vergangenheit reisen zu sehen.

Auf „Long May You Run“ folgte „Human Highway“, der Titelsong des abgebrochenen CSNY-Nachfolgers „Deja Vu“, den Young schließlich auf „Comes a Time“ veröffentlichte. „Die schlimmsten vier Worte, die man bei einem Live-Auftritt hören kann, sind: ‚Hier ist ein neuer Song‘“, sagte Stills dem Publikum. „Aber das hier ist eigentlich eine neue Version eines alten Songs, dessen Entstehung zwei Jahrhunderte gedauert hat. Er heißt ‚Hung Upside Down‘.“

Die wahren Liebhaber im Publikum wussten, dass er von einem Lied aus „Buffalo Springfield Again“ sprach, das Young und Stills seit der Blütezeit der Gruppe im Jahr 1967 nicht mehr zusammen gespielt hatten. Die Darbietung war etwas holprig, aber wer 57 Jahre lang keinen Song mehr gespielt hat, ist auch ein bisschen eingerostet. Für alle, die auf Statistiken stehen: Damit wurde der Rekord für die längste Pause zwischen Auftritten in Youngs Karriere gebrochen. Der bisherige Rekordhalter war mit 48 Jahren zwischen den Live-Aufnahmen von „If I Could Have Her Tonight“.

„Helplessly Hoping“ ist ein schwieriger Song, der ohne die makellosen Harmonien von Crosby und Nash nicht so gut rüberkommt, und Stills hat nicht mehr die Stimme, die er in den Sechzigern und Siebzigern hatte, aber er hat es trotzdem versucht. Sagen wir einfach, dass Nash und seine Tourkollegin Judy Collins auf ihrer aktuellen Tour einen besseren Job machen.

Young übernahm den Leadgesang bei „Field of Opportunity“, bevor er dem Publikum erzählte, wie er Stills zum ersten Mal traf. „Ich spielte in einer Band namens The Squires“, sagte er. „Stephen tauchte mit seiner Band The Company and the 4th Dimension in Fort William, Ontario, auf, wo wir spielten. Dort haben wir uns kennengelernt und vor langer Zeit angefangen, zusammen zu spielen.“

Young ging für das nostalgische „Helpless“ über seine Kindheit in Omemee, Ontario, noch weiter zurück in die Vergangenheit. Stills saß bei diesem Song am Klavier und spielte Teile, die er bereits 1970 bei der Originalaufnahme gespielt hatte. Er kehrte zur Gitarre zurück, um „Love The One You’re With“ zum Mitsingen zu spielen, bevor Young Meola, Fuller und Kennedy wieder auf die Bühne bat, um bei „Heart of Gold“, „Harvest Moon“ und „For What It’s Worth“ im Hintergrund zu singen.

Sie beendeten das Set mit einem flammenden „Bluebird“ und einem ausgedehnten Gitarrenduell, das bewies, welch unglaubliche Chemie Stills und Young nach all den Jahrzehnten immer noch zusammen haben. Es ist eine Schande, dass Richie Furay nicht eingeladen werden konnte, um daraus eine angemessene Buffalo-Reunion-Tour daraus zu machen. Schließlich war die Tour 2011 schmerzhaft kurz, weshalb viele Fans keine Gelegenheit hatten, sie zu sehen.

Stills blieb hinter der Bühne, während Young die Zugabe mit dem „On The Beach“-Klassiker „Vampire Blues“ eröffnete und dann zusammen mit Mayer für ein wildes „Rockin‘ In The Free World“ wieder auftauchte, um die Show abzuschließen. Mayer hielt sich klugerweise im Hintergrund und überließ Young und Stills die Führung, bis sie ganz am Ende auf ihn zeigten und ihn kurz ein Killer-Solo spielen ließen. Zu diesem Zeitpunkt ging die Sonne endlich unter und die verschwitzte Menge schlurfte mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht zum Parkplatz.

Die Stills/Young-Saga, die „vor einiger Zeit“ begann, hat in den letzten sechs Jahrzehnten viele Wendungen durchgemacht. Aber die Kraft ihrer Freundschaft und ihre aufrichtige Liebe zueinander haben die zerbrochenen Teile immer wieder zusammengefügt. Sie 2024 voller Freude rocken zu sehen, ist ein Happy End, das CSN/CSNY nicht mehr erleben durfte. Hoffen wir, dass es noch ein wenig andauert.