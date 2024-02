Klare Hierarchie: Sting muss vor Billy Joel auftreten und spielt weniger Songs

Startschuss in Florida. Billy Joel und Sting haben am Samstag, dem 24. Februar, das erste Konzert ihrer gemeinsamen Tour in Tampa in Florida gegeben. Neben Performances ihrer Solo-Hits standen sie auch zweimal zusammen auf der Bühne, um neue Duette zu präsentieren. Einige Ausschnitte des Abends sowie die Setlist könnt ihr hier nachlesen.

Ingesamt 40 Tracks für Stings und Joels Fans

Die beiden eröffneten ihre Co-Headliner-Tournee mit einer gemeinschaftlichen Darbietung des Police-Songs „Every Little Thing She Does Is Magic“. Ingesamt 16 Tracks, die sowohl aus seiner Solo- als auch der Police-Diskografie entstammen, bot Sting danach seinen Fans. Für „Englishman in New York“ unterstützte ihn Shaggy, mit dem er das Album „44/876“ aufnahm – die restlichen Stücke performte er alleine. Der 72-Jährige beschloss seinen Part des Abends mit „Roxanne“.

„Every Little Thing She Does Is Magic“ mit Billy Joel

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Englishman in New York“ mit Shaggy:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mehr zum Thema Sting kündigt neue Tournee-Termine für 2024 an

Billy Joel hatte für seinen Teil des Konzerts ganze 20 Songs im Gepäck. Nach einigen Klassikern brachte er auch ein Cover des Rolling-Stones-Tracks „Start Me Up“ mit und sang seine neue Single „Turn The Lights Back On“, die zuvor erst zweimal live präsentiert wurde. Dann holte er Sting dazu und machte mit ihm „Big Man on Mulberry Street“ zu einem Duett.

„Turn The Lights Back On“:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Big Man on Mulberry Street“ mit Sting:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Seht hier die gesamte Setlist des Tampa-Gigs:

Sting:

1. „Every Little Thing She Does Is Magic“ (mit Billy Joel)

2. „Message in a Bottle“

3. „If I Ever Lose My Faith in You“

4. „Englishman in New York“ (mit Shaggy)

5. „If You Love Somebody Set Them Free“

6. „Spirits in the Material World“

7. „Fields of Gold“

8. „Brand New Day“

9. „Heavy Cloud No Rain“

10. „Shape of my Heart“

11. „Walking on the Moon“

12. „So Lonely“

13. „Desert Rose“

14. „King of Pain“

15. „Every Breath You Take“

16. „Roxanne“

Billy Joel:

1. „My Life“

2. „Movin‘ Out (Anthony’s Song)“

3. „Vienna“

4. „Start Me Up“

5. „An Innocent Man“

6. „The Lion Sleeps Tonight“

7. „The Longest Time“

8. „Turn the Lights Back On“

9. „Big Man on Mulberry Street“ (mit Sting)

10. „Don’t Ask Me Why“

11. „New York State of Mind“

12. „The Downeaster ‚Alexa‘“

13. „Allentown“

14. „Sometimes a Fantasy“

15. „Only the Good Die Young“

16. „The River of Dreams“

17. „Nessun dorma“

18. „Scenes From an Italian Restaurant“

19. „Piano Man“

20. „We Didn’t Start the Fire“

21. „Uptown Girl“

22. „It’s Still Rock and Roll to Me“

23. „Big Shot“

24. „You May Be Right“