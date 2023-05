Ed Sheeran trifft am 25. April 2023 in New York City für den Prozess zur mutmaßlichen Urheberrechtsverletzung ein.

Am Donnerstag (04. Mai) hat die Jury eines US-amerikanischen Bundesgerichts in Manhattan entschieden, dass bei Ed Sheerans Stück „Thinking Out Loud“ aus dem Jahr 2014 keine Urheberrechtsverletzung vorliegt. Damit hat der britische Singer-Songwriter den Prozess offiziell gewinnen können. Sheeran war von den Erb:innen des Komponisten Ed Townsend verklagt worden, die ihm vorwarfen, sich bei dem Marvin-Gaye-Klassiker „Let’s Get It On“ (an dem Townsend damals mitgeschrieben hatte) bedient zu haben.

Sheeran wies die Anklage zurück und verwies bereits am zweiten Verhandlungstag (25. April) darauf, dass sich Pop-Songs oft Akkordfolgen und andere Elemente teilen. Der 32-jährige Musiker drohte sogar damit, gänzlich mit der Musik aufzuhören, sollte er den Prozess verlieren. Nach dem Prozessgewinn hat Sheeran ein Video auf Instagram geteilt, in dem der Musiker vor dem Gerichtsgebäude vor zahlreichen Journalist:innen Stellung bezieht. Er sagt darin: „Es ist niederschmetternd, beschuldigt zu werden, den Song eines anderen gestohlen zu haben, wenn wir so viel Arbeit in unseren Lebensunterhalt gesteckt haben. Ich bin nur ein Typ mit einer Gitarre, der es liebt, Musik zu schreiben, an der sich die Leute erfreuen können… Ich bin kein Sparschwein, an dem man rütteln kann.“

Der „Shape Of You“-Interpret dankte auch den Geschworenen dafür, eine Entscheidung getroffen zu haben, „die dazu beitragen wird, den kreativen Prozess für Songwriter hier in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt zu schützen“. Er fügte hinzu: „Ich bin natürlich sehr glücklich über den Ausgang des Verfahrens, und es sieht so aus, als ob ich mich doch nicht von meinem Beruf zurückziehen muss. Aber gleichzeitig bin ich unglaublich frustriert, dass unbegründete Behauptungen wie diese überhaupt vor Gericht gehen dürfen.“ Zuletzt beklagte Sheeran, die Beerdigung seiner Großmutter aufgrund des Prozesses verpasst zu haben und dass er „diese Zeit nie wieder zurückbekommen wird“.

Unter das Video schrieb er: „Es ist alles vorbei, zurück zu dem, was ich am liebsten mache. Morgen kommt das neue Album raus, die USA-Tour beginnt am Samstag in Dallas, ich liebe euch alle.“ Am Freitag (05. Mai 2023) hat Ed Sheeran sein neues Album „–“ (Subtract) veröffentlicht.