Ed Sheeran: neue Konzerttermine für 2023

Foto: WireImage, Joseph Okpako. All rights reserved.

Erst am Mittwochmorgen (01. März) überraschte Ed Sheeran seine Fans mit der Ankündigung seines neuen Albums „Subtract“, welches am 05. Mai erscheinen wird. Nur ein paar Stunden später kündigte er an, dass er mit dem Album durch das Vereinte Königreich und Europa touren wird – Deutschlandtermine sind leider nicht dabei.

Termine

Donnerstag, 23. März – Manchester, AO Arena

Freitag, 24. März – London, The O2

Samstag, 25. März – London, The O2

Dienstag, 28. März– Glasgow, Hydro Arena

Donnerstag, 30. März – Dublin, 3Arena

Sonntag, 02. April – Paris, Accor Arena

Chance auf Early-Access zum Presale

Wer das Album vor 10 Uhr am nächsten Dienstag auf seiner Website vorbestellt, hat die Chance Early-Access-Tickets im Presale zu ergattern. Die normalen Tickets sind ab 10 Uhr nächsten Freitag (10. März) auf Ticketmaster UK erhältlich.