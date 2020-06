Quarantäne-Ende in Island: Björk kündigt Livekonzerte mit Publikum an

Brian May fordert ein persönliches Umdenken und politisches Handeln, was den Verzehr von Tieren betrifft, um die Welt vor weiteren Schäden zu bewahren. Die Frage des Fleischkonsums sei nun eine Frage ums menschliche Überleben.

Brian May hat keine Scheu sich mutig zur Coronakrise zu äußern – dies hat der Queen-Gitarrist bereits mehrmals in den vergangenen Wochen in diversen Interviews bewiesen. Nachdem er das heruntergewirtschaftete Gesundheitssystem in Großbritannien kritisierte und zur Vorsicht aufrief, was das vorschnelle Hochfahren der Konzertbetriebe betraf, lenkte er nun die Aufmerksamkeit auf ein anderes zentrales Thema: dem Fleischkonsum. Denn dieser stelle die größte Gefahr für die Menschheit dar. May nutzt Instagram als politisches Sprachrohr, um ein Video des Accounts @plantbasednews zu teilen – einer Plattform, die sich für eine vegane Lebensweise und schrittweise Abschaffung tierischer Nahrungsquellen für den menschlichen Verzehr einsetzt.…