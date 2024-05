Black Keys schocken Fans mit Tour-Absage (und planen um)

Die Black Keys haben für eine intensive Diskussion gesorgt, als sie am Wochenende über ihre sozialen Kanäle verkündigten, dass die kommende Tournee in Nordamerika vollständig gestrichen wird. Ursprünglich sollte es im September durch zahlreiche Städte des Kontinents gehen.

Im Netz machten sich viele Sorgen, dass es einem der beiden Musiker schlecht gehen könnte. Inzwischen haben Dan Auerbach und Patrick Carney reagiert und und via Twitter mitgeteilt, dass die „International Players“-Tournee – zur Unterstützung des 12. Albums „Ohio Players“ zwar nicht in der geplanten Form stattfinden wird, aber zugunsten kleinerer Theaterbühnen, wie sie bei den jüngsten Europaterminen gebucht waren, neu geplant würde.

Black Keys: Konzerte sollen intimer ausfallen

„Die Band möchte allen versichern, dass Dan und Patrick am Leben sind und es ihnen gut geht“, begann das Statement des Rock-Duos. Weiter hieß es: „Nach den jüngsten Gigs in Großbritannien und Europa, die unter anderem in legendären Venues wie der Brixton Academy und dem Zenith in Paris stattfanden, haben wir beschlossen, einige Änderungen an der nordamerikanischen Etappe der ‚International Players‘ Tour vorzunehmen, die es uns ermöglichen, den Fans und der Band ein ähnlich aufregendes, intimes Erlebnis zu bieten, und werden in Kürze eine überarbeitete Reihe von Terminen bekannt geben.“

Zahlreiche Fans hatten nach der ersten Ankündigung, die Tour werde nicht stattfinden, spekuliert, dass es an mangelndem Ticketverkäufen liegen könnte. Das lässt sich zunächst nicht von der Hand weisen. Die Black Keys gehen allerdings offensiv mit der Situation um. „Alle, die Tickets und/oder VIPs für die ursprünglichen Tourdaten gekauft haben, erhalten eine volle Rückerstattung – und wenn die neuen Pläne bekannt gegeben werden, werden sie die ersten sein, die Tickets kaufen können“, ist in dem Statement zu lesen.

Und weiter: „Wir bedanken uns für euer Verständnis und entschuldigen uns für die überraschende Änderung… Wir sind uns ziemlich sicher, dass alle begeistert sein werden, wenn sie sehen, was wir vorhaben, und wir freuen uns darauf, alle bald wiederzusehen.“

Für ihr zwölftes Album haben Dan Auerbach und Patrick Carney ein Dutzend Musiker:in ins Studio gerufen und sie an den neuen Songs beteiligt. Zum Beispiel Noel Gallagher, mit dem das Duo in London drei Songs schrieb und live aufnahm. Lesen Sie hier die vollständige ROLLING-STONE-Kritik.