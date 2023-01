Black Sabbath: Neues Album von Tony Iommi in Arbeit

Foto: youtube.com/@tonyiommi1811, Tony Iommi Youtube / Screenshot. All rights reserved.

Tony Iommi, Komponist und Gründer von Black Sabbath, hat in einem achtminütigen Video zu Neujahr 2023 bekannt gegeben, dass er so schnell wie möglich mit Arbeiten an einem neuen Album loslegen möchte. Es würde das erste Soloalbum seit „Iommi“ aus dem Jahr 2000 sein.

Hier das Video und die Botschaft:

In der Videobotschaft sagt der 74-Jährige: „2022 war zumindest in Teilen ein gutes Jahr für mich. Ich hab geschrieben und aufgenommen. Außerdem habe ich ein neues Studio bauen lassen, mit dem ich nicht glücklicher sein könnte. Mittlerweile ist das Studio fertig und fast startklar. Ich warte nur noch auf ein bisschen Equipment. Der Krieg hat die Transportwege unterbrochen, doch wir sind fast durch damit. In ein paar Wochen werde ich es mir endlich dort gemütlich machen können und das tun, worauf ich mich sehr freue – ein neues Album schreiben.“

Neues von Black Sabbath

Iommi bestätigt im Video zudem ein weiteres Mal, dass 2023 die Neuauflagen der Black-Sabbath-Platten mit Sänger Tony Martin veröffentlicht werden sollen. Darauf freue er sich, denn: „Es wird wieder viel los sein, und das ist ja gerade das Tolle.“