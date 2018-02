„Blade Runner 2049“ konnte die hohen kommerziellen Erwartungen nicht erfüllen, die vor allem die Produzenten an die Fortsetzung des Sci-Fi-Klassikers gesetzt hatten. Gleichwohl wurde das klug erzählte Sequel von Regisseur Denis Villeneuve wegen seiner visuellen Schauwerte gefeiert. Die sind anscheinend auch Regisseur JJ Abrams aufgefallen – und wohl auch deshalb verpflichtete er Paul Englis, den Art Director von „Blade Runner 2049“, für „Star Wars: Episode IX“. Das berichtete am Dienstag (13. Februar) der „Hollywood Reporter“.

Englis, bekannt auch durch seine Arbeit für „Game Of Thrones" und Ridley Scotts „Prometheus", wird den nächsten Original-Teil der Serie als künstlerischer Leiter betreuen und sicher auch dafür sorgen, dass sich der Look noch einmal in wesentlichen Teilen von jenem aus „Die letzten Jedi" unterscheidet. Auch wenn es sicher nur um stilistische Nuancen geht – wacht doch Disney mit Argusaugen darüber, dass der nostalgische „Star Wars"-Charme gewahrt wird.

Fan-Petition gegen JJ Abrams

Unterdessen regt sich Widerstand gegen JJ Abrams. Eine Fan-Petition fordert, dass der erfolgreiche Regisseur, der auch schon „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ inszenierte, von einem anderen Kreativen abgelöst wird, damit jede einzelne Episode einen eigenen, frischen Stil bekommt.

Der Initiator der Petition, Matt Vela, meint, dass Abrams‘ Regieleistung für „Episode 7“ zu einem Film geführt hat, der „Star Wars – Episode IV: A New Hope“ viel zu sehr glich. „Es gab so gut wie keine Kreativität“, argumentierte er, „und es wurden keine Risiken eingegangen.“ Das weltweite Einspielergebnis, es ist das dritthöchste in der Kinogeschichte, gab Abrams allerdings recht. Die Petition wurde bereits von 1.800 Personen unterzeichnet.