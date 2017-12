3 von 9

7. „Die letzten Jedi“ (2017): „This was a cheap move!“ Luke Skywalker (Mark Hamill) beschwert sich bei seinem Weggefährten R2-D2, weil der Droide versucht hat, den Jedi mit einem Trick zum letzten Kampf zu überreden. Ein „Cheap Move“, ein „billiger Trick“. „Die letzten Jedi“ ist voll davon: billigen Tricks. Also, richtigen Tricks, Spezialeffekten, die billig sind, als auch erzählerischen Tricks, die billig sind. Es ist sogar der erste der Reihe, der aussieht – und in dem die Leute so sprechen – wie in einem der berüchtigten letzten „Star Wars“-Werke von George Lucas. Mit einer Länge von 152 Minuten ist „Die letzten Jedi“ der längste „Krieg der Sterne“ geworden, und es hätte darin so viel zu sagen gegeben. Aber er beantwortet viele Fragen nicht, er ist langweilig, und er ist grotesk. ★★

Foto: Walt Disney Pictures. All rights reserved.