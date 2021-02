Bob Dylan: Sony Music kündigt 3-CD-Set „BOB DYLAN – 1970“ an

Erfreuliche News für Bob-Dylan-Fans: Columbia Records/Legacy, die Katalogabteilung von Sony Music, veröffentlicht zum 50. Jubiläum seiner 1970er-Jahre-Aufnahmen ein neues CD-Set mit dem Titel „BOB DYLAN – 1970 (50th Anniversary Collection).“ Neben drei CDs enthält der Release auch bisher unveröffentlichte Studio-Outtakes, die während der Produktion seiner Alben „Self Portrait“ und „New Morning“ entstanden. Das Set mit insgesamt 74 Titeln erscheint am 26. Februar 2021.

Empfehlung der Redaktion Diese Songs von den Rolling Stones hätte Bob Dylan gerne geschrieben

Doch das Set enthält nicht nur einzelne Outtakes von bedeutsamen Studiosessions. Besonders gespannt dürften Fans auf eine ungeschnittene Aufnahmesession mit George Harrison vom 1. Mai 1970 sein. Dabei spielten sie Dylan-Klassiker wie „Gates Of Eden“ oder auch „Just Like A Woman“, coverten aber auch andere legendäre Songs, wie beispielsweise „All I Have To Do Is Dream“ von den Everly Brothers oder „Matchbox“ von Carl Perkins.

Einen Vorgeschmack bekommen Sie hier:

Empfehlung der Redaktion Universal kauft gesamten Songkatalog von Bob Dylan

Ganz neu ist die Veröffentlichung dieser raren Aufnahmen allerdings nicht. Schon am 4. Dezember vergangenen Jahres erschienen sie limitiert im Rahmen der „50th Anniversary Collection/Copyright Extension“-Reihe, die bereits seit 2012 existiert. Nach der überwältigen Resonanz der Fans entschied sich Sony, die Aufnahmen nun nochmal im größeren Rahmen zu veröffentlichen.