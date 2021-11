Bob Dylan Center enthüllt neu entdeckte, frühe Dylan-Aufnahmen

Am 10. Mai 2022 eröffnet das Bob Dylan Center in Tulsa, Oklahoma seine Pforten. Es präsentiert eine gigantische Sammlung aus handgeschriebenen Liedtexten, Plattenaufnahmen und anderen Artikeln mit Dylan-Bezug. Jetzt gab das Center zusätzlich bekannt, in den Besitz verschiedener, sehr früher Dylan-Aufnahmen gekommen zu sein und nannte auch einige Details zu den seltenen Fundstücken.

Einmalige Tonbänder sorgen für kleinen Sensationsfund

Die neu entdeckten Gegenstände werden die prägenden Jahre von Dylans Karriere beleuchten, darunter einmalige Tonbänder, Tagebücher und andere historische Elemente.

Das Bob Dylan Center erwarb unter anderem „The Madison Tapes“, die in den Jahren 1960 und 1961 aufgenommen wurden. Dylan war dabei gerade 19 Jahre alt und war von Minnesota nach Greenwich Village in New York gezogen. Die zweite Rolle ist „The Madison Party Tape“, eine Heimaufnahme Dylans und seiner Freunde, die mehrere Folksongs aufführen. „The Bailey Tapes“ besteht aus mehr als einem halben Dutzend bisher ungehörter Tonbänder aus Dylans Zeit in New York 1962. Darunter befinden sich zwei bemerkenswerte Kompositionen von „Oxford Town“ und „Don’t Think Twice, It’s All Right“.

Sieben Songs, die noch nie im Umlauf waren

Weiter ließen sich noch „The Toni Mendell Tapes“ auftreiben. Sie sind die ersten Aufnahmen von Dylans Auftritt in der Carnegie Chapter Hall im Jahr 1961. Darunter sind insgesamt sieben Songs, die noch nie offiziell veröffentlicht wurden. Die Harry Smith Library ist eine 4.200 Stücke umfassende Sammlung von LPs, Büchern, Zeitschriften und Pamphleten aus dem Besitz des renommierten Musikkurators.

Die Dylan-Archivsammlung wird zunächst den Mitgliedern und dann Anfang 2022 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Mitgliedschaften sind ab sofort erhältlich.