Bob Dylan spielt zum ersten Mal seit acht Jahren „Every Grain of Sand“ live

Bob Dylan gab am vergangenen Freitag (05. November, Ortszeit) ein Konzert in Cleveland, Ohio – soweit keine Einzigartigkeit, für die-hard-Fans ereignete sich jedoch etwas Besonderes an jenem Abend: Dylan entstaubte sein hoch gelobtes, wenn auch selten gespieltes Stück „Every Grain of Sand“.

1978 konvertierte Bob Dylan zum Christentum, „Every Grain of Sand“ wurde zwei Jahre später geschrieben und ist ein Dokument seiner religiösen Erfahrung. Dylan zeigte in jener Zeit auch ein gesteigertes Interesse an Gospelmusik, welches man dem Song ebenfalls entnehmen kann. Darin rätselt Dylan, ob seine Enttäuschungen, Misserfolge, aber auch Triumphe allein auf sein eigenes Handeln zurückzuführen sind, oder ob dies der auserwählte Pfad sei, bestimmt durch eine höhere Macht.

„Then onward in my journey I come to understand / That every hair is numbered like every grain of sand“

„Every Grain of Sand“ markiert das Ende der 1981 erschienenen Platte „Shot of Love“, die auch als dritter Teil seiner Trilogie christlicher Alben bekannt ist („Slow Train Coming“ und „Saved“ gehören noch dazu). Das Stück wird von Fans wie Kritiker*innen gleichermaßen als eines der besten Werke des Musikers gelobt. In den frühen Nullerjahren hat sich das Stück nach jahrzehntelangem sparsamen Gebrauch öfters auf der Setlist seiner Konzerte befunden. Bei seiner Show am 6. November 2013 im Atlantico Live in Rom sollte Bob Dylan den Track für viele Jahre zum vorerst letzten Mal spielen – bis zum vergangenen Freitag. Das ist, fast auf den Tag genau, immerhin acht Jahre her.

Nach der pandemiebedingten Pause kehrte der Literatur-Nobelpreisträger am 2. November zurück auf die Bühne – damit setzt er auch seine sogenannte „Never Ending Tour“ fort, die er selbst eigentlich gar nicht so betiteln möchte. Die jetzige Tournee trägt den Namen „Rough and Rowdy Ways Tour“, benannt nach dem gleichnamigen Album aus dem Jahr 2020. Für die kommenden Konzerte wurde bereits eine radikale Überarbeitung der Setlist angekündigt. Bob Dylan will dann auch wieder weltweit auf der Bühne stehen, viele Termine (außerhalb der USA) sind jedoch noch nicht bekannt gegeben worden.