Bob Dylan über Trump und Nachteile des Achtzigerwerdens

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Bob Dylan hat sich in einem seltenen Gastbeitrag zu den Vor- und Nachteilen des Älterwerdens geäußert – Anlass war Donald Trumps 80. Geburtstag.

Da der Präsident am Sonntag 80 wird (und das Jubiläum mit einer UFC-Gala feiert), bat die „New York Times“ mehrere prominente Achtzigjährige – darunter Liza Minnelli, Robert De Niro, Art Garfunkel und den 85-jährigen Dylan – um ihre Gedanken zu diesem Meilenstein.

„Das Beste daran, 80 zu sein, ist, dass man die Uhren überlebt, die einem immer im Nacken saßen. Es ist die Freiheit von der Lüge, dass irgendetwas je unter Kontrolle war“, sagte Dylan über das Achtzigwerden. „Man jagt der Parade nicht mehr hinterher. Man ist ein alter König aus einem verschwundenen Land. Du lässt dich schwerer programmieren.“

Alter Feuer, müder Körper

Auf der Schattenseite hingegen: „Das alte Feuer in deinem Herzen sagt dir noch immer, tu dies und das, aber dein Körper sagt, das haben wir schon längst getan. Außerdem überrascht dich nichts mehr. Das klingt nach Luxus, ist es aber nicht – und außerdem sind dir die Illusionen ausgegangen“, schrieb Dylan.

Doch „das wirklich Schlimmste daran, 80 zu sein, ist, dass man schließlich feststellt, man hat ein Verständnis für etwas erlangt, das in der Vergangenheit alles hätte verändern können, wäre es zu einem Zeitpunkt gekommen, als noch etwas zu verändern gewesen wäre. Wenn man jung ist, glaubt man, die Zeit bewegt sich vorwärts. Mit 80 weiß man, dass sie das nicht tut – sie steht still. Wir sind diejenigen, die sich bewegen.“

Anders als die übrigen Teilnehmer des Beitrags verzichtete Dylan darauf, Trump zum 80. Geburtstag persönlich einen Rat mit auf den Weg zu geben. Der bekennende Trump-Kritiker Robert De Niro ließ es sich dagegen nicht nehmen: „Der Präsident hört auf keinen Rat. Er umgibt sich mit charakterlosen Clowns, die ihre Posten behalten, indem sie jede seiner Launen unterstützen. Wenn ich die Schale aus Grausamkeit, Gier, Korruption und Dummheit für einen einzigen Rat durchdringen könnte … würde ich ihm raten, sich guten Rat von guten Menschen zu holen – und ihn zu befolgen.“

Die 92-jährige Gloria Steinem hatte einen denkbar knappen Geburtstagsrat für Trump: „Zurücktreten.“