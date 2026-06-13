Donald Trumps Name vom Kennedy Center eliminiert

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Arbeiter haben am Samstagmorgen damit begonnen, Donald Trumps Namen vom Äußeren des Kennedy Centers zu entfernen – Stunden nachdem eine gerichtlich angeordnete Frist, die Arbeiten bis Freitag (12. Juni) abzuschließen, verstrichen war.

Tausende Menschen verfolgten am Freitag verschiedene Livestreams, die das Äußere des Konzert- und Theaterhauses in Washington D.C. zeigten – und sahen dabei zu, wie Arbeiter stundenlang ein Gerüst errichteten, ohne Trumps Namen zu entfernen.

Die Arbeiten wurden am Samstagmorgen fortgesetzt: Die Arbeiter rollten einen großen Vorhang aus, um die eigentliche Entfernung des Schriftzugs „Donald J. Trump“ von der Gebäudefassade zu verdecken. Ein Livestream vor dem Kennedy Center zeigte Dutzende Passanten, die ahnungslos an dem Gebäude vorbeigingen – auf der anderen Seite der fassadenbreiten Plane war derweil alles im Gange.

Gerichtliche Bestätigung

Matthew Floca, Chief Operating Officer und Executive Director des Kennedy Centers, bestätigte in einer Gerichtseinreichung am Samstag, dass die Arbeiterteams „alle physischen Beschilderungen“ vom Gebäude und dem Gelände entfernt hätten, „die das Kennedy Center nach Präsident Trump oder einer anderen Person als Präsident Kennedy benennen“. Die Plane blieb jedoch noch Stunden nach der Entfernung der „physischen Beschilderungen“ an Ort und Stelle.

Ende Mai hatte ein Bundesrichter entschieden, dass der Vorstand des Kennedy Centers gegen das Gesetz verstoßen hatte, als er den Namen des Präsidenten an dem Veranstaltungshaus anbrachte. Das Gericht untersagte zudem die geplante vorübergehende Schließung des Hauses im Sommer für Renovierungsarbeiten.

Das Gesetz zur Gründung des Centers „macht glasklar, dass das Center nach Präsident Kennedy benannt sein soll und keinen anderen offiziellen Namen oder ein öffentliches Denkmal tragen kann, das allein auf dem Beschluss des Vorstands beruht“, schrieb US-Bezirksrichter Casey Cooper in seiner Urteilsbegründung und fügte hinzu: „Der Kongress hat dem Kennedy Center seinen Namen gegeben – und nur der Kongress kann ihn ändern.“

Coopers Urteil verpflichtete die Verantwortlichen, sämtliche Beschilderungen am Kennedy Center, die Trumps Namen tragen, innerhalb von zwei Wochen zu entfernen. Darüber hinaus muss die Website aktualisiert werden, um alle Verweise auf den Namen „Trump Kennedy Center“ sowie auf „Donald J. Trump and John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts“ zu löschen.

Berufung gescheitert

Der Vorstand des Kennedy Centers und das Justizministerium legten erfolglos Berufung gegen Coopers Urteil ein – beide Versuche wurden abgewiesen, woraufhin die Frist für die Entfernung von Trumps Namen von der Außenfassade auf Freitag festgesetzt wurde. Verweise auf das „Trump-Kennedy Center“ waren zu diesem Zeitpunkt bereits von der eigenen Website des Hauses getilgt worden.