Trump schmeißt sich eine UFC-Geburtstagsparty. Schauspieler und Aktivisten schlagen zurück

Donald Trump nutzt erneut Steuergelder, um sich selbst eine Geburtstagsparty zu schmeißen. Letztes Jahr war es eine spärlich besuchte Militärparade auf der National Mall. In diesem Jahr will der Präsident Blut sehen: Er richtet auf dem South Lawn des Weißen Hauses ein exklusives UFC-Event unter freiem Himmel aus, das Schätzungen zufolge über 60 Millionen Dollar kosten soll. Während der Präsident und seine Gäste sich eine Nacht voller Männer-gegen-Männer-Action am Weißen Haus gönnen, veranstalten Künstler und Prominente ein Benefizkonzert gegen den persönlichen Zirkus des amerikanischen Nero.

„Rise Up Sing Out“ findet am 14. Juni in New York City statt und versammelt Headliner und Redner wie Rufus Wainwright, Bette Midler, Patti Smith und Joy Reid – begleitend sind Watch-Partys im ganzen Land geplant. Die Ticketeinnahmen kommen dem Committee for the First Amendment zugute, einem Bündnis aus Prominenten, Schauspielern und Künstlern, das in der McCarthy-Ära gegründet und letztes Jahr wiederbelebt wurde.

Die Gruppe wurde von der Schauspielerin und langjährigen Aktivistin Jane Fonda neu ins Leben gerufen. Ihr Vater, Schauspieler Henry Fonda, war ein entschiedener Gegner des Hollywood-Blacklistings, das die Unterhaltungsindustrie unter dem Druck des republikanischen antikommunistischen Red Scare des früheren Senators Joseph R. McCarthy (R-Wis.) betrieb. Fonda half, das Komitee als öffentliches Zeichen der Solidarität mit den „Hollywood Ten“ zu gründen – zehn Regisseuren und Drehbuchautoren, die vom Kongress wegen Missachtung verurteilt wurden, nachdem sie sich geweigert hatten, mit dem House Un-American Activities Committee zu kooperieren.

Jane Fonda und Town Hall

Jane Fonda wird das Konzert headlinen, das in der New Yorker Town Hall stattfindet – einem Auditorium, das in den 1920er-Jahren von New Yorker Suffragetten gegründet wurde und 1.500 Personen fasst. (Der Ort ist berühmt dafür, dass dort Margaret Sanger – die Gründerin von Planned Parenthood – bei einer Aufklärungsveranstaltung zur Empfängnisverhütung verhaftet wurde.) Letztes Jahr, mit 88 Jahren, kündigte Fonda die Wiedergründung des Komitees bei einer ACLU-Veranstaltung an und erklärte, dass der Bedarf an organisiertem Protest und Beteiligung der Künste über Trump hinausgehe, den sie als Faschisten bezeichnet. „Es ist nicht nur Trump. Wenn Trump stürbe, käme ein anderer wie er“, sagte sie.

„Wir haben die Phase der Proteste hinter uns gelassen. Ich meine, Proteste sind gut, weil sie uns daran erinnern, dass wir nicht allein sind – aber die Leute im Weißen Haus warten uns einfach aus. Denen ist das egal“, sagte sie. „Was wir jetzt tun müssen, nennt sich Nicht-Kooperation.“

Das Event wird auch von den Organisatoren der massiven No-Kings-Proteste beworben, die in der Vergangenheit gezielt mit von Trump geförderten Ereignissen zusammenfielen – darunter seine Geburtstagsparade 2025.

Indivisible und No Kings

Ezra Levin – Mitgründer von Indivisible, einer der tragenden Organisationen hinter der No-Kings-Bewegung – erklärte gegenüber ROLLING STONE, dass die Aufmerksamkeit rund um das UFC-Event und die Tatsache, dass es für die Öffentlichkeit faktisch geschlossen sei, die Aktivisten-Koalition dazu gebracht habe, „bei etwas mitzumachen, damit die Leute ihre Aufmerksamkeit auf etwas anderes richten können – idealerweise auf etwas mit einem pro-demokratischen Ansatz“.

In einem Bruch mit langjähriger Tradition und den Grenzen amerikanischer Ethikgesetze wird das Weißen-Haus-Event von Unternehmenssponsoren vollgepackt sein – darunter Crypto.com, Dodge Ram, Bud Light und Polymarket. Historisch gesehen haben Ethikbeauftragte des Weißen Hauses stets vermieden, den Eindruck zu erwecken, Konzerne könnten sich durch Spenden und Sponsoring Zugang zum Präsidenten und seiner Regierung erkaufen – doch diese Standards wurden unter Trump im Potomac versenkt.

Zu den gemeldeten Gästen des UFC-Events zählen die Trump-Familie, Jared und Ivanka Kushner, Mitglieder von Trumps Kabinett, eine ganze Reihe rechter Prominenter und Influencer sowie Hunderte Militärangehörige – sofern sie die strengen Fitnessvorgaben von Verteidigungsminister Pete Hegseth erfüllen.

Klage gegen das Event

Die Kämpfe werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit am Sonntag stattfinden – doch in einem letzten Versuch, Trumps Parade zu vermiesen, abseits des feuchten und schwülen Wetters, das für Washington D.C. an diesem Wochenende vorhergesagt wird, hat eine Organisation Klage eingereicht, um das ganze Spektakel zu stoppen.

„Das Wichtigste, was Trump jetzt will – wie immer –, ist, dass alle Aufmerksamkeit auf ihm liegt“, sagt Levin gegenüber ROLLING STONE. „Deshalb schmeißt er sich auch diese Geburtstagsparty, mit einem Haufen Geldgeber und Gefolgsleuten, weil er immer darauf aus ist, mit dem nächsten Trick Geld zu machen.“

„Ich glaube, es ist wichtig, dass wir weiterhin die Botschaft hämmern, dass ihm offensichtlich nur an sich selbst liegt – daran, sich und seine Kumpel zu bereichern“, fügte er hinzu. „Wenn wir ihn aufhalten wollen, müssen wir uns auf die Organisation unserer eigenen Communities konzentrieren.“