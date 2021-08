Bob Dylan gewinnt „Desire“-Prozess

Popstar Elton John setzt seine Abschiedstour fort. Mit Frankfurt und Leipzig sind auch zwei Deutschland-Konzerte geplant.

Mit der Fortsetzung seiner weltweiten Abschiedstour wird Pop-Legende Elton John seine über 50-jährige Karriere beenden. Im Rahmen der „Elton John Farewell Yellow Brick Road“-Tour absolviert der Sänger auch zwei Konzerte in Deutschland, wie der 74-jährige in einem Instagram-Video verkündete: „Hallo ihr wundervollen Fans da draussen. Ich melde mich heute mit einer Ankündigung, auf die ich quasi mein ganzes Leben hingearbeitet habe.“ Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Elton John (@eltonjohn) Letzte Deutschland-Konzerte in Frankfurt und Leipzig Am 27. und 29. Mai 2022 wird der Popstar mit Konzerten in Frankfurt und Leipzig ein letztes…