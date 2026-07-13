Bob Dylans Gitarristen-Karussell bekommt erneut Zuwachs

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Bob Dylans ungewöhnliches Gitarristen-Karussell auf Tour hat sich am Freitag erneut gedreht: Beim Konzert in Cincinnati brachte der Sänger schon wieder ein neues Gesicht mit.

Bei dem Gig im PNC Pavilion gab der in Memphis ansässige Gitarrist Jad Tariq sein Debüt in Dylans Band – als Einspringer für den jüngst hinzugestoßenen Julian Lage, der seinerseits Gitarrist Doug Lancio in Dylans Tourband abgelöst hatte.

Seit seinem Einstieg bei Dylan hat Lage wegen bereits bestehender Tourverpflichtungen eine Handvoll Shows verpasst, sodass der ebenfalls neue Dylan-Gitarrist Joel Paterson – der nach dem Abgang von Bob Britt Ende Juni eingestiegen war – die Gitarrenarbeit allein stemmen musste.

Tariq als 36. Gitarrist

Zwar stieß Lage für die Show am 6. Juli in Minnesota wieder zur Gruppe, beim Konzert am 10. Juli fehlte er jedoch – Lage hatte an diesem Wochenende zwei bereits fest eingeplante Auftritte in Europa –, und anstatt Paterson erneut allein zu lassen, holte Dylan Tariq, um die zweite Gitarrenstelle zu besetzen. Damit wurde Tariq zum 36. Gitarristen, der je mit Dylan auf der Bühne stand.

Ob Tariq nun festes Mitglied der Tourband ist oder ob es sich um eine einmalige Vertretung für Lage handelte, ist noch offen. Weitere Dylan-Gigs könnten allerdings in Reichweite sein: Dylan bricht im Oktober zu einer Europatournee auf, während Lage zu diesem Zeitpunkt Konzerte in Nordamerika gebucht hat.

Dylans nächstes Konzert ist für Sonntagabend in der Stage AE in Pittsburgh angesetzt; welche Gitarristen ihn begleiten werden, scheint eine Entscheidung in letzter Minute zu sein. Trotz all der Besetzungswechsel ist Dylans Setlist in den vergangenen Wochen konstant geblieben: Jede Show umfasst dieselben 15 Tracks, bevor er das Finale abwechselnd mit „I Shall Be Released“ oder „Every Grain of Sand“ beschließt.