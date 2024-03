John Cale hat schon wieder ein neues Album in der Pipeline

Es wird auch in diesem Jahr eine neue Platte von John Cale geben. Der Sänger und einstige Mitbegründer von The Velvet Underground kündigte am Dienstag (26. März) überraschend die LP „Poptical Illusion“ an. Sie wird am 14. Juni erscheinen.

Als ersten Vorboten gibt es bereits „How We See the Light“ zu hören. Ein Video dazu wurde ebenfalls ins Netz gestellt. Es stammt von Pepi Ginsberg und zeigt etwas seltsame Pappmaché-Köpfe

Die grimmige, aber auch nachdenkliche Single mit eigensinnigem Groove und nostalgischen Zeilen entstand wie auch das ganze Album mit Cales künstlerischen Partnerin Nita Scott in seinem Studio in Los Angeles. Die Instrumente bei den 13 Stücken, darunter Orgel und Klavier, spielte der Musiker alle selbst.

„Poptical Illusion“ ist Cales zweites Album innerhalb eines Jahres. Zuvor hatte er eine lange Pause eingelegt, 2016 mit „M:FANS“ seine bis dahin letzte Aufnahme veröffentlicht. 2023 brachte der Songwriter mit „Mercy“ eine Platte heraus, auf der er mit zahlreichen Kolleginnen und Kollegen zu hören ist, darunter Weyes Blood, Animal Collective, Sylvan Esso, Laurel Halo, Tei Shi und Actress. Die LP wurde von ROLLING STONE in die Liste der 50 besten Alben des Jahres gewählt.

John Cale – „Poptical Illusion“: Tracklist