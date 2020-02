Ex-Freund von Whitney Houstons Tochter: Daran starb Nick Gordon

Nick Gordon, der Ex-Freund von Whitney Houstons Tochter, wurde tot aufgefunden.

Nick Gordon, der Ex-Freund der 2015 verstorbenen Bobby Kristina Brown, ist tot aufgefunden worden. Gordon soll eine Teilschuld an dem plötzlichen Tod Browns gehabt haben und wurde deshalb zu einer Strafzahlung von 36 Millionen Dollar verurteilt: Die Tochter von Whitney Houston (verstorben 2012) wurde 2015 bewusstlos in ihrer Badewanne aufgefunden und verstarb nach einem halben Jahr im Koma. Bei einer Autopsie wurden damals Marihuana, Alkohol, eine kokainähnliche Substanz, Schmerzmittel und Morphium in ihrem Körper gefunden. Die Todesursache von Nick Gordon ist – noch – nicht bekannt. Das „People“-Magazin beruft sich allerdings auf eine Aussage seines Bruders, wonach er an einer Drogen-Überdosis…