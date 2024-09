Tito Jackson ist im Alter von 70 Jahren gestorben

Toriano Adaryll, alias Tito Jackson, ist tot. Er verstarb im Alter von 70 Jahren. Diese Meldung gaben seine drei Söhne, die auch als Gruppe 3T Musik machen, bekannt. Sie ließen offiziell verlauten: „Schweren Herzens geben wir bekannt, dass unser geliebter Vater, der Rock ’n’ Roll Hall of Famer Tito Jackson, nicht mehr unter uns weilt. Wir sind schockiert, traurig und untröstlich. Unser Vater war ein unglaublicher Mann, der sich um das Wohlergehen aller Menschen gekümmert hatte.“

Mit ihm ist ein weiteres Jackson-Five-Mitglied gestorben

Der Bruder von Michael und Janet Jackson soll laut seines Managers, der sich gegenüber „Entertainment Tonight“ äußerte, während einer Autotour von New Mexiko nach Oklahoma einen Herzinfarkt erlitten haben. Ein ausführliches Statement dazu fehlt jedoch noch.

Tito Jackson kam am 15. Oktober 1953 in Gary, Indiana, als drittes Kind der neun Jackson-Sprösslinge auf die Welt und wurde später auch Part der Jackson Five. Dort war er vor allem als Backgroundsänger sowie als Gitarrist tätig. Im Jahr 2011 veröffentlichte er mit „So Far, So Good“ seine erste Solo-Platte, zehn Jahre später folgte die zweite – „Under Your Spell“.

Der US-Musiker hinterlässt drei Kinder.