Böhse Onkelz: Frau stirbt bei Konzert in Berlin

Die Band Böhse Onkelz hat am Mittwochabend ihr zweites Konzert in der Berliner Waldbühne gespielt – dabei kam es zu einem tragischen Zwischenfall, der einen weiblichen Fan das Leben kostete.

„Mit großer Bestürzung haben wir erfahren, dass es bei unserem gestrigen Konzert in der Berliner Waldbühne zu einem medizinischen Notfall im Publikum gekommen ist“, erklärte die Band am Donnerstag (22.o8.) auf ihren Social-Media-Kanälen. „Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte konnte der betroffenen Person leider nicht mehr geholfen werden.“ Bei der Verstorbenen soll es sich um eine 41-jährige Frau handeln, die mit Freund und Tochter das Konzert besucht hatte. Rettungskräfte vor Ort sollen noch versucht haben, die Person zu reanimieren, eine Rettung gelang aber nicht. Gegen 23 Uhr soll sie im Beisein ihrer Angehörigen verstorben sein.

Wie „Bild“ berichtet, sei es nicht der einzige medizinische Notfall an dem Abend gewesen. Das 22-köpfige Sanitätsteam habe auch einen Mann reanimieren müssen. da er zusammengebrochen sei und einen Herzstillstand erlitten habe. Hier gelang die Rettung und der Patient konnte im Krankenhaus weiterbehandelt werden. Zwischen 22 und 23 Uhr sei es laut Wolfgang Behring, dem Chef von „Brandschutzbüro und Dienstleistungen Behring“, die von CTS Eventim für das Event gebucht worden waren, „sehr stressig“ geworden – der private Sanitätsdienst sei jedoch mit mehr Rettungswagen als sonst bei Konzerten in der Waldbühne vor Ort gewesen. Dennoch sei zusätzlich die Feuerwehr zur Hilfe gerufen worden. Während des Konzerts seien die Sanitäter siebenmal im Einsatz gewesen – unter anderem seien Personen gestürzt, hätten Kreislaufprobleme gehabt oder sich am Sprunggelenk verletzt.

Böhse Onkelz in Berlin: Nazi-Parolen und Hitlergruß im Publikum

Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtet, sei es während der Show der umstrittenen Band auch zu rechtsradikalen Parolen und Gesten gekommen. Die Mitglieder der Böhsen Onkelz distanzieren sich zwar mittlerweile von ihrem Image, rechts zu sein, einige ihrer Fans scheinen da aber nicht mitzumachen. Eine Fan-Gruppe soll sich demonstrativ den Mund zugehalten und auch „Sieg Heil“ gerufen haben. Das soll wiederum für Lacher im Publikum gesorgt haben. Angezeigt wurde dies offenbar nicht. Ein 40-Jähriger wurde dagegen von der Polizei festgenommen, weil er den Hitlergruß gezeigt haben soll. Eine Polizeisprecherin erklärte hierzu: „Bei ihm wurden die Personalien festgestellt, er sieht sich jetzt einem Verfahren wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegenüber.“