Ranking: Die 10 besten Songs von Bon Jovi

Bon Jovi hat in den letzten Jahren den Ausstieg des Gitarristen Richie Sambora verkraftet. Aber das hat die Arena-Rockband nicht davon abgehalten, weiterhin Hymnen zu produzieren, während sie ein neues Jahrzehnt der Musik erobern (zuletzt mit „Forever“).

10. „Blaze of Glory“

Aufgrund des Erfolgs von „Wanted Dead or Live“ hatte Jon Bon Jovi schließlich die Gelegenheit, den Soundtrack für einen Westernfilm zu schreiben. „Blaze of Glory“ war auf seinem Soundtrack für Young Guns II zu hören.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

9. „I’ll Be There for You“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Es ist extrem kitschig. Deshalb ist „I’ll Be There for You“ aus dem Album New Jersey der Gruppe von 1988 einer der perfektesten langsamen Tanzlieder für den Abschlussball. Und das heiß was, bei der umfangreichen Liste der Power-Balladen der Achtziger. Es ist auch Gegenstand einiger Kontroversen. Der Musiker Joel Ellis hat behauptet, die Band habe einen unveröffentlichten Song von ihm geklaut.

8. „Keep the Faith“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit ihrem Album Keep the Faith starteten Bon Jovi mit voller Wucht in die Neunziger. Die Band wurde ernster und reifer. Und experimentierte mit einem härteren Rock, als man es von ihnen in den Achtzigern kannte, mit der Lead-Single des Albums, die nach wie vor ein fester Bestandteil ihrer Live-Auftritte ist.

7. „You Give Love a Bad Name“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„You Give Love a Bad Name“ war ein zweites Leben für den Song. Ursprünglich mit dem Titel ‚ If You Were a Woman (And I Was a Man) ‘ war der Song eine Single für Bonnie Tyler von dem Songwriter Desmond Childs. Als der Song nicht ganz so erfolgreich in den Charts war, schrieb er den Song mit Bon Jovi für Slippery When Wet neu. Er schaffte es bis auf Platz eins. Und verhalf der Band offiziell zu ihrer Mainstream-Dominanz.

6. „Bed of Roses“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Bed of Roses“ fängt die zärtlichere, romantischere Seite der Arena-Rockband ein, während Bon Jovi mit dem Track “Keep the Faith„ die Power-Ballade beherrscht. Zu Beginn der Neunzigerjahre trug der Song auch dazu bei, ihre Reife als Band zu beweisen, da sich die populäre Musik um sie herum von der Auffälligkeit der Achtzigerjahre abwandte.

5. „It’s My Life“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mit ein wenig Hilfe des Pop-Experten Max Martin gelang Bon Jovi mit dem boybandartigen Arena-Pop-Rock-Hit „It’s My Life“ eine seltene drei Jahrzehnte andauernde Serie an Chart-Erfolgen. Der Song, der auf Frank Sinatra und die Charaktere Tommy und Gina aus ihrer bahnbrechenden Hymne aus den Achtzigern verweist, wurde zu einer neuen Art von Jahrtausendklassiker der Band. Und verschaffte ihnen einen starken Start in ein neues Jahrzehnt, das sie dominieren sollten.

4. „Dry County“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Dry County„ aus dem Album Keep the Faith von 1994 ist mit fast 10 Minuten der längste Song von Bon Jovi. Das Lied knüpft an die Arbeiterthemen vieler ihrer größten Songs an. Und thematisiert den Niedergang der Ölindustrie in den Vereinigten Staaten und die Auswirkungen auf die Arbeiter.

3. „Runaway“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch wenn sie sich von einem Großteil der Musik, die vor ihrem Durchbruch mit Slippery When Wet veröffentlicht wurde, entfernt haben, ist „Runaway“ nach wie vor einer der Songs, auf die Bon Jovi am meisten stolz ist. Und ist mit seinem Keyboard-Intro, dem metallischen Gitarrensolo und der zurückhaltenden Darbietung von Bon Jovi selbst ein perfektes Stück Achtziger-Pop.

2. „Wanted Dead or Alive“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Wilde Westen und Hair Metal scheinen nicht wie füreinander geschaffen zu sein. Aber der massive, prahlerische Hit ist ein starkes Argument dafür, dass sie vielleicht mehr gemischt haben sollten. Die prahlerische Cowboy-Rockstar-Hymne war der perfekte Pop-Power-Move für die Band nach dem Erfolg von „Livin‚ on a Prayer“. Der sie als Könige der Rock-Charts festigte.

1. „Livin‘ on a Prayer“

Es ist unbestreitbar, dass „Livin‘ on a Prayer“ der größte Hit von Bon Jovi ist. Aber der überlebensgroße Rockklassiker wurde zum Symbol eines ganzen Jahrzehnts. Und zu einer Hymne für mehrere Generationen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren