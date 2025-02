Kid Rock: „Wenn ihr nicht klatscht, singe ich auch nicht“

Er braucht mehr Applaus, um ihn glücklich zu machen: Kid Rock hat wegen zu wenig Jubel einen Auftritt abgebrochen.

Bei einem Konzert in Nashville, Tennessee, erzürnte den Musiker ein offenbar nur mäßig begeistertes Publikum. Kid Rock spielte als Gast bei der Geburtstagsfeier von Bon-Jovi-Keyboarder David Bryan. Ort der Feierlichkeiten war die Bar „JBJ’s Nashville“, die Sänger Jon Bon Jovi gehört. Dort stimmte Kid Rock „Proud Mary“ von Creedence Clearwater Revival an.

Bon-Jovi-Fans klatschen nicht für Kid Rock

In Aufnahmen des Gigs ist nach rund anderthalb Minuten des Songs folgend zu sehen, wie er sich und die Musik unterbricht und nach einer ersten Beleidigung das Publikum zurechtweist: „Wenn ihr nicht klatscht, singe ich auch nicht. So läuft das.“

Zunächst führte Kid Rock den Song fort, doch sein Frust nahm rasch wieder Überhand. Obwohl er sogar vorgemacht hatte, wie sie zu klatschen hätten, setzten dies nicht genug Menschen um. „Wisst ihr was, ihr könnt mich mal“, richtete er erneut harsche Worte an die Menge. „Ihr klatscht nicht, also gehe ich.“ Daraufhin verließ er die Bühne. Seine Mitmusiker:innen, darunter David Bryan selbst, reagieren überrascht, konnten sich ein Lachen jedoch nicht verkneifen.

David Bryan hatte Spaß

David Bryan hatte offenbar trotzdem Spaß. Bei Instagram drückte der Musiker einen Dank an alle aus, die ihm gratuliert haben. Dazu postete der 63-Jährige ein Video, in dem er vor dem prall gefüllten „JBJ’s Nashville“-Keyboard spielt. Hier schien das Publikum schon mehr Spaß zu haben.

Vielleicht fehlte Kid Rock der Enthusiasmus, den er im Januar bei der Amtseinführung von Donald Trump erfuhr. Dort spielte er nämlich für den umstrittenen US-Präsidenten, von dem er ein großer Fan sein soll. Tausende Zuschauer:innen jubelten ihm zu.