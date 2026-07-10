Rock-Legenden ehren Bon Scott zu seinem 80. Geburtstag

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Rob Halford von Judas Priest, Joe Elliott von Def Leppard und weitere Rock-Größen haben dem verstorbenen Bon Scott gedacht, was sein 80. Geburtstag gewesen wäre – als AC/DC-Sänger am 9. Juli 1946 geboren.

Anlässlich dieses Jubiläums veröffentlicht Scotts Estate auf seinem offiziellen YouTube-Kanal seltenes Archivmaterial des Sängers. Zudem wurden Mike McCready von Pearl Jam, Page Hamilton von Helmet und weitere Musiker gebeten, Scott zu ehren.

„Wenn wir heute an Bon Scotts 80. Geburtstag denken, feiern wir weit mehr als einen Rocksänger – wir feiern einen freien Geist, der sich nie zähmen ließ“, sagte Halford, der in seinem Video-Tribut ein Bon-Scott-Shirt trug.

Halford über Scotts Charisma

„Bon hatte eine seltene Gabe: Er ließ die Menschen sich lebendig fühlen“, fuhr er fort. „Seine Stimme trug Schelmerei, Biss, Humor und Ehrlichkeit in sich. Er sang mit der Überzeugung eines Mannes, der jedes Wort selbst erlebt hatte – und diese Echtheit hallt bis heute durch die Generationen.“

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Elliott erzählte eine Anekdote darüber, dass er Scott noch immer „zehn Pfund“ schulde – Scott hatte ihm Drinks spendiert, als Def Leppard und AC/DC 1979 gemeinsam auf Tour waren. „Gott hab ihn selig, er hat das Geld nie zurückbekommen“, sagte Elliott. „Ich habe jeden Abend von Bon Scott gelernt, indem ich ihn einfach beobachtet habe. Der Mann wusste, wie man eine Menge in den Griff bekommt. Phänomenaler Frontman. Großartiger, unterschätzter Sänger.“

Kurz nach der Veröffentlichung von „Highway to Hell“ starb Scott im Februar 1980 im Alter von 33 Jahren. Seine ehemaligen Bandkollegen von AC/DC brechen diesen Samstag in Charlotte, North Carolina, zum nächsten nordamerikanischen Abschnitt ihrer „Power Up“-Tour auf.