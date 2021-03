Angus Young von AC/DC sagt: Bon Scott fand Brian Johnson „unglaublich“

Die neue Platte „Sweep It Into Space“ von Dinosaur Jr. erscheint am 30. April und wurde von Kurt Vile mitproduziert.

Nach fast fünf Jahren ohne neue Musik, haben Dinosaur Jr. nun ihr zwölftes Studioalbum angekündigt und die erste Single „I Ran Away“ featuring Kurt Vile veröffentlicht. Die neue Platte heißt „Sweep It Into Space“ und soll ab dem 30. April zu hören sein. Kurt Vile jammt auf 12 Saiten Auf der neuen Single „I Ran Away“ spielt Vile eine 12-saitige Akustikgitarre. Neben Sänger und Gitarrist J Mascis fungierte Vile auch als Co-Produzent des Albums. Der Gitarrist und Songwriter unterstützte bereits das letzte Studioalbum der Band. Die Vorgängerplatte „Give A Glimpse Of What Yer Not“ erschien im August 2016. Für die…