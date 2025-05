Die enttäuschendsten Alben aller Zeiten, Platz 42: U2 – „Songs of Innocence“

Bono hat am Donnerstagabend bei den 2025 Ivor Novello Awards ein Ende des Krieges zwischen Israel und der Hamas gefordert.

U2 erhält höchste Auszeichnung der Ivors Academy

Während der Preisverleihung im Londoner Grosvenor House wurde U2 als erste irische Band mit der Fellowship of the Ivors Academy ausgezeichnet. Bono nutzte die Gelegenheit, um die Hamas und den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu zu kritisieren und zum Frieden aufzurufen.

Die Rockband spielte ihren Song „Sunday Bloody Sunday“ aus dem Jahr 1983, der von dem Massaker von 1972 handelt, bei dem die britische Armee auf unbewaffnete Demonstranten schoss und schließlich 14 Menschen tötete.

„Früher habe ich diesen Song immer mit den Worten eingeleitet, dass es kein Rebellensong sei“, erklärte Bono laut NME. „Das lag daran, dass der Glaube an die Möglichkeit des Friedens damals wie heute ein rebellischer Akt ist. Manche würden sogar sagen, ein lächerlicher.“

Bono nutzt Bühne für politischen Appell

„Zu glauben, dass Frieden zwischen Ihrem Land und unserem Land, zwischen unserem Land und sich selbst erreichbar sei, war eine lächerliche Idee. Denn Frieden schafft Möglichkeiten in den schwierigsten Situationen. Und Gott weiß, dass es derzeit einige davon gibt“, sagte er. „Hamas, lasst die Geiseln frei. Beendet den Krieg. Israel, befreit euch von Benjamin Netanjahu und den rechtsextremen Fundamentalisten, die eure heiligen Texte verdrehen. Schützt alle unsere Entwicklungshelfer, sie sind die Besten von uns.“

Glaube an Frieden als Widerstand

Es ist das erste Mal, dass Bono seine Meinung zu dem anhaltenden Konflikt äußert. Er beendet seine kurze Dankesrede mit den Worten: „Gott, du musst so müde sein von uns. Den Kindern Abrahams, die in den Trümmern ihrer Gewissheiten liegen. Kinder in den Trümmern unserer Rache. Gott, vergib uns.“

Weitere Ehrungen bei den Ivors 2025

Die Ivor Novello Awards sind die älteste Musikpreisverleihung Großbritanniens. Bei der diesjährigen 70. Verleihung wurden U2, Charli XCX, Lola Young und Brandon Flowers von den Killers geehrt. Ed Sheeran überreichte U2 ihren Preis und erzählte dem Publikum, dass er die Band entdeckt habe, als er als Kind „The Sweetest Thing“ gehört habe. Er fügte hinzu, dass er „tiefen, tiefen Respekt vor [der Band] habe. Nicht nur als Künstler, sondern auch als Menschen“.