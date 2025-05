BR-Jugendformat erntet massive Kritik für ESC-Post zu Israel

Peter Urban: Schwerer Sturz verhindert Auftritt in ESC-Show

Schlechtes Omen für die Schweiz vor ESC-Finale in Basel

Ein Instagram-Post des Bayerischen Rundfunks hat für Empörung gesorgt. Das Jugendformat „News-WG“ stellte öffentlich die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest 2025 infrage – und ließ damit Raum für antisemitische Boykottaufrufe. Nach heftiger Kritik löschte der BR den Beitrag und veröffentlichte eine überarbeitete Version.

ESC-Post zur Teilnahme Israels empört

Konkret ging es um die Sängerin Yuval Raphael, die beim ESC für Israel antritt. Raphael überlebte am 7. Oktober 2023 das Hamas-Massaker auf das Nova-Musikfestival, bei dem sie sich stundenlang unter Leichen in einem Schutzraum verstecken musste. In einem Interview mit Welt TV nannte sie die Boykottaufrufe gegen ihre Teilnahme „beängstigend“ – sie habe jedoch „eine klare Mission“, ihr Land würdig zu vertreten und „Liebe zu verbreiten“.

Die „News-WG“ postete am Donnerstag (15. Mai) auf Instagram die provokante Frage: „Sollte Israel hier teilnehmen dürfen?“ – bebildert mit dem ESC-Logo und einem Foto Raphaels, die fälschlicherweise als „Yuval Razael“ bezeichnet wurde. Das Posting schlug in den sozialen Netzwerken hohe Wellen.

Ahmad Mansour, deutsch-arabisch-israelischer Autor, schrieb auf X: „Dieser Beitrag ist eine Schande“. Journalist Hasnain Kazim urteilte: „Nicht Euer Ernst.“ Auch Igor Levit übte scharfe Kritik: „Diese Leute schaffen es noch nicht einmal, Yuval Raphaels Namen richtig zu schreiben.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Um die Fragestellung des BR zu entlarven, konterte Journalist Jan Fleischhauer sarkastisch: „Sollten alle Araber Deutschland verlassen müssen? Was sagt ihr?“

Trotz eines Verweises auf die European Broadcasting Union und Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der Boykottaufrufe als „abstoßend“ bezeichnet hatte, schlug dem Sender im Netz massive Ablehnung entgegen. Die Mehrheit der Kommentare sprach sich gegen eine ESC-Teilnahme Israels aus – teils mit Vergleichen zur russischen Invasion der Ukraine oder offen antisemitischen Botschaften.

Der BR hat mittlerweile reagiert und den Beitrag gelöscht. In einer neuen Instagram-Kachel heißt es nun: „Israels Teilnahme am ESC sorgt für Diskussionen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine Sprecherin des Senders erklärte gegenüber „Welt“, man habe „zeigen wollen, dass es in der Öffentlichkeit eine Diskussion über die Teilnahme Israels am diesjährigen ESC gibt“. Dies sei in der ersten Version jedoch „nicht differenziert genug und mit der ausreichenden Sensibilität gelungen“. Dafür bitte die „News-WG ausdrücklich um Entschuldigung“.