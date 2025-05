Männlicher Escort im Dauer-Babyöl-Einsatz für Sean Combs

Sean Combs: So funktioniert die „Shock and Awe“-Taktik der Staatsanwälte

Ein männlicher Escort hatte behauptet, er habe stapelweise Bargeld erhalten, um mit Casandra „Cassie“ Ventura Sex zu haben, während Sean „Diddy“ Combs zusah. Dieser Escort gab am Montag eine detaillierte und explizite Aussage über Freak-Offs mit dem Hip-Hop-Mogul ab. Und behauptete, er habe Angst um Ventura gehabt. Und schließlich auch um sein eigenes Leben gefürchtet.

Männlicher Escort schildert explizite Szenen mit Cassie und Diddy

Daniel Phillip, 41, sagte als zweiter Zeuge für die Staatsanwaltschaft des Southern District of New York am ersten Tag des aufsehenerregenden Prozesses wegen Sexhandels und Erpressung gegen Combs aus. Combs, der sich in allen fünf Anklagepunkten für nicht schuldig bekannte, drehte sich um. Und beobachtete, wie Phillip den Gerichtssaal betrat. Und auf dem Zeugenstand Platz nahm.

Ritualisierte Sex-Treffen und Gewaltvorwürfe

Phillip beschrieb, wie er sich zunächst begeistert fühlte, Teil der Schlafzimmerfantasie des Paares zu sein, nachdem er Combs und Ventura etwa 2012 kennengelernt hatte. Zu dieser Zeit arbeitete er als Manager für eine Männer-Entertainment-Show, als sein Chef ihn anrief. Und ihm mitteilte, dass eine Junggesellinnenparty einen schwarzen Stripper angefordert habe. Da niemand passte, bat sein Chef ihn, einzuspringen. Woraufhin er sich ein NYPD-T-Shirt als Kostüm besorgte.

Als er jedoch im luxuriösen Gramercy Park Hotel in New York City ankam, wartete keine Junggesellinnenparty auf ihn. Stattdessen öffnete ihm „die schönste Frau, die ich je gesehen hatte“ die Tür. Mit einer roten Perücke, roter Unterwäsche, High Heels und einer dunklen Sonnenbrille. Phillip sagte, er habe die Frau später als Ventura kennengelernt.

Drogenkonsum und sexuelle Rituale

Ventura erzählte Phillip angeblich, dass sie Geburtstag habe. Und ihr Mann ihr zu diesem Anlass „etwas Besonderes“ gönnen wolle. Sie gab Phillip einen Stapel Bargeld und fragte ihn, ob er damit einverstanden sei, dass sie sich gegenseitig mit Babyöl einreiben. Und sehen, wie sich die Dinge entwickeln, während ihr angeblicher Ehemann zusieht.

Sex gegen Geld unter Combs‘ Aufsicht

Als Phillip die dunkle, mit Kerzen beleuchtete Hotelsuite betrat, sah er einen Mann in einem Bademantel in der Ecke des Raumes sitzen, der sein Gesicht mit einem Bandana verdeckte und eine Baseballkappe über den Kopf gezogen hatte. Aber als er den selbsternannten „Importeur und Exporteur“ sprechen hörte, erkannte Phillip den Mann sofort als Combs.

Cassie soll Treffen initiiert haben – Combs gab Anweisungen

In den folgenden Jahren bezahlte Ventura Phillip für Sex nach Begegnungen, die bis zu 10 Stunden dauern konnten. Und in Hotels in New York City, Combs‘ privater Wohnung in Midtown und Venturas Wohnung in der Stadt stattfanden. Phillip beschrieb die Sexorgien als sehr ritualisiert. Die Zimmer waren immer ähnlich eingerichtet. Combs soll Phillip und Ventura jede Bewegung vorgeschrieben haben. Bis hin zu der Anweisung, wann Phillip kommen sollte.

Phillip behauptete, Ventura habe ihm für die Besuche zwischen 700 und 6.000 Dollar gezahlt. Aber Phillip sagte, er habe es nicht nur wegen des Geldes getan. „In meinem Kopf war ich einfach aufgeregt, dass ich Teil dieser Welt war. Und ich war glücklich, mit so berühmten Leuten zu tun zu haben“, sagte Phillip. „Es war mir egal, ob ich dafür bezahlt wurde oder nicht.“

Gewalt und Kontrollverhalten bei „Freak-Offs“

Phillip sagte jedoch aus, dass seine Begeisterung nachließ, als er zum ersten Mal miterlebte, wie Combs Ventura während eines „Freak-Offs“ angriff. Combs rief Ventura ins Schlafzimmer. Aber als sie nicht sofort kam, warf Combs laut Phillip eine Schnapsflasche in ihre Richtung, die gegen die Wand schlug. Combs habe Ventura dann an den Haaren zurück ins Zimmer gezogen, wo er Schläge und Venturas Entschuldigungen hörte: „Es tut mir leid. Es tut mir leid!“

Phillip berichtet von Angst um Cassie und sein eigenes Leben

„Schlampe, wenn ich dir sage, dass du herkommst, dann kommst du sofort und nicht später“, habe Combs zu Ventura gesagt, behauptete Phillip. Die beiden verließen später den Raum. Combs wollte den Freak-Off fortsetzen, sagte Phillip aus. „Seid ihr bereit, weiterzumachen?“, soll Combs gefragt haben. ‚Es kam aus dem Nichts‘, sagte Phillip vor Gericht. „Ich hatte Angst. Ich wusste nicht, was ich tun sollte.“

„Ich dachte, dass dies jemand mit unbegrenzter Macht war. Und dass ich wahrscheinlich sogar mein Leben verlieren würde, selbst wenn ich zur Polizei gehen würde“, fügte Phillip hinzu, als er gefragt wurde, warum er nicht eingegriffen oder jemals Hilfe von den Strafverfolgungsbehörden gesucht habe.

Drohung durch Führerscheinfoto – mutmaßliche Einschüchterung

Nach diesem Vorfall hatte Phillip laut eigenen Angaben Probleme, bei den „Freak-Offs“ mit Ventura und Combs sexuell zu funktionieren. Einmal blieben sie bei einem „Freak-Off“ allein. Phillip sagte, er habe Ventura vor der „Gefahr“ warnen wollen, in der er sie sah. Und sie gefragt, warum sie bei Combs bleibe, obwohl er sie „schlage“. Phillip sagte, Ventura habe versucht, ihn zu beruhigen. Und gesagt, es werde schon alles gut.

Es gab weitere beunruhigende Momente. Darunter einen, als Phillip aussagte, dass er zu einem „Freak-Off“ kam und Ventura scheinbar handlungsunfähig „ohnmächtig“ auf der Couch liegen sah, ihr Körper „halb auf der Couch, halb neben der Couch“. Combs soll zu Phillip gesagt haben: „Ich glaube nicht, dass das heute klappt.“

Weitere Escorts und Videoaufnahmen im Spiel

Er behauptete, dass manchmal der Eindruck entstand, dass vor ihm eine andere Person im Zimmer gewesen war, da halb leere Flaschen mit Öl und Gleitmittel herumlagen. Während mindestens eines Freak-Offs, so Phillip, sei ein weiterer männlicher Escort anwesend gewesen, der Sex mit Ventura hatte.

Etwa zwei der sexuellen Begegnungen wurden von Combs aufgezeichnet, sagte Phillip. Und an einem Punkt während der Vereinbarung machte Combs ein Foto von Phillips Führerschein und sagte etwas in der Art: „Das ist nur für die Versicherung. Für alle Fälle.“ Phillip sagte, er habe diese Bemerkung als „Drohung“ von Combs verstanden.

Phillip konsumiert Ecstasy bei Treffen mit Cassie

Während einer der Sexorgien nahm Phillip die Partydroge Ecstasy, die ihm gleichzeitig Übelkeit und Euphorie bereitete. „Ich nahm diese Molly und wurde zu einem völlig anderen Menschen“, sagte Phillip. „Ich ging zum Times Square. Und verteilte Hundert-Dollar-Scheine an jede einzelne Person, die ich vor mir sah.“

An einem Punkt während Phillips sexuell expliziter Aussage verließen die drei jugendlichen Töchter von Combs den Gerichtssaal. Sie kehrten kurz zurück, während Phillip noch im Zeugenstand stand. Verließen den Saal jedoch für den Rest des Tages.

Zeugenaussage eines Ex-Hotel-Sicherheitsbeamten

Phillips Aussage folgte auf die des ersten Zeugen der Staatsanwaltschaft, dem ehemaligen Hotel-Sicherheitsbeamten Israel Florez. Florez sagte aus, dass er 2016 auf einen Notruf wegen einer „Frau in Not“ reagiert habe. Als er eintraf, sah er Ventura, die verängstigt aussah und ihre Kapuze über den Kopf gezogen hatte. Dennoch konnte er erkennen, dass sie ein „blaues Auge“ hatte. Er fügte hinzu, dass Combs einen „teuflischen Blick“ im Gesicht hatte.

Laut Florez bot Combs ihm einen Batzen Bargeld an, damit er über das Gesehene schweige. „Sag es niemandem“, habe Combs ihm angeblich befohlen, sagte er. Florez fügte hinzu, dass er nicht die Polizei gerufen habe, weil „es kein Opfer gab. Und offensichtlich niemand Anzeige erstatten wollte“.

Aussage von Cassie Ventura wird erwartet

Ventura wird voraussichtlich diese Woche gegen Combs aussagen. In ihrem Eröffnungsplädoyer sagte die stellvertretende US-Staatsanwältin Emily Johnson, dass sie über die „dunklen Hotelzimmer“ aussagen werde, in denen Combs sie tagelang festgehalten habe. Wo sie angeblich gezwungen worden sei, Sex mit angeheuerten männlichen Sexarbeitern zu haben. Während dieser tagelangen „Freak-Offs“ sei Ventura angeblich mit verschiedenen Drogen, darunter Ecstasy, gefügig und wach gehalten worden.

Anwältin räumt Gewalt ein, bestreitet jedoch Sexhandel

Combs‘ Anwältin Teny Geragos argumentierte in ihrem Eröffnungsplädoyer, dass es in diesem Fall nicht um Sexhandel gehe. Sondern um die Motive der Menschen, sich nach so vielen Jahren zu melden. Sie argumentierte, dass Ventura und eine weitere Zeugin der Anklage, die behauptet, Combs habe sie körperlich missbraucht, voll handlungsfähige Frauen seien. Die diese Entscheidung getroffen hätten, weil sie von einer Beziehung mit Combs profitiert hätten.

Sie erklärte den Geschworenen, dass Ventura eine Zivilklage eingereicht habe, bevor sie den mutmaßlichen Missbrauch den Behörden gemeldet habe. „Fragen Sie sich selbst, warum“, sagte Geragos. „Die Antwort lautet: Geld.“ Geragos räumte ein, dass Combs in seinen früheren Beziehungen gewalttätig gewesen sei. Aber keinen Sexhandel betrieben habe.