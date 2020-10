„Breaking Bad“: So hätte das „El Camino“-Ende auch aussehen können

Wer hätte das gedacht: Eigentlich hätte die „Breaking Bad“-Fortsetzung „El Camino“ ganz anders enden sollen. Das verriet Schauspieler Aaron Paul nun in einem neuen Interview.

Ganz konkret berichtete der Mime der Entertainment Weekly von einer gelöschten Szene, in der sein Charakter Jesse Pinkman noch länger über die Worte seiner verstorbenen Freundin Jane nachsinnt, in dem er sie sich neben sich vorstellt:

„Ich dachte, dass das so ein schöner Weg war diesen Film zu beenden. Er guckt auf den Sitz neben sich und er ist leer, und dann taucht ganz plötzlich Jane auf und sie sind verliebt, und in einer viel weniger komplizierten Zeit ihres Lebens.“

„Und letztendlich gibt sie Jesse den besten Rat, den er je hätte bekommen können: Nimm‘ dein Schicksal selbst in die Hand. Und das ist genau das, was er am Ende dieses Films gemacht hat.“