Poison-Zoff: Bret Michaels wollte 600 Prozent mehr Kohle

Packen Sie Spandex, Haarspray und das rote Bandana wieder weg. Das 40-jährige Jubiläum von Poison – das Bret Michaels und andere Bandmitglieder jahrelang angeteasert hatten – findet nicht mehr statt. Poison-Drummer Rikki Rockett deutete dies seit mehreren Monaten deutlich an, gab „Page Six“ nun aber eine sehr offene Einschätzung der Lage.

Streit um die Einnahmen

„Wir hatten ein großartiges Angebot, dachte ich“, sagte Rockett. „Aber wir sind vom Tisch aufgestanden. Es hat nicht funktioniert … Im Kern lief es darauf hinaus, dass [Gitarrist] C.C. [DeVille], [Bassist] Bobby [Dall] und ich alle dabei waren, und ich dachte, Bret auch, aber er wollte den Löwenanteil des Geldes – in einem Ausmaß, das es unmöglich macht, das überhaupt zu machen. Es ist wie 6 Dollar für jeden Dollar von uns. So kann man nicht arbeiten … Ich mache das nicht nur fürs Geld. Ich liebe das absolut. Aber gleichzeitig will man nicht rausgehen und extrem hart arbeiten, nur damit jemand anderes damit einen Haufen Geld verdient.“

Poison tourten zuletzt 2022 gemeinsam mit Mötley Crüe, Def Leppard sowie Joan Jett and the Blackhearts auf einer riesigen Stadiontour. Nach deren Ende kehrte Michaels zu seiner Soloband zurück. Diese spielt Shows, die fast ausschließlich aus Poison-Hits bestehen. Im September 2024 schrieb Michaels jedoch einen Brief an die Fans, in dem er seine Zukunftspläne mit Poison erläuterte.

Michaels’ Ankündigung und Vorbehalte

„2026 freue ich mich sagen zu können, dass es Pois­ons 40-jähriges Jubiläum seit der Veröffentlichung von „Look What the Cat Dragged“ In im Jahr 1986 ist … also würde es absolut Sinn ergeben, die Möglichkeit einer Reunion 2026 zu haben“, schrieb er. „Meiner Meinung nach wäre es die perfekte 40th-Anniversary-Tour, mit 40 großartigen, limitierten Terminen, um rauszugehen, echte Live-Hits zu spielen und die Welt zu rocken … Noch einmal: Obwohl nichts davon bestätigt ist und es viel Koordination und Planung braucht, um eine erfolgreiche Tour auf die Beine zu stellen … gute Dinge passieren bei Poison in Vierern – 4 Originalmitglieder, 40-jähriges Jubiläum, 40 limitierte Termine, Parti-Gras 4.0 und May The 4’s be with you!“

Das klang zunächst relativ eindeutig, doch Michaels sicherte sich mit Formulierungen wie „es würde Sinn ergeben“, „meiner Meinung nach“, „nichts davon ist bestätigt“ und „es braucht viel Koordination“ deutlich ab. Mit anderen Worten: Er war bereit, es unter den richtigen Bedingungen und mit dem passenden Deal zu machen. Ungleiche Einnahmenverteilungen sind bei Bands nicht ungewöhnlich. Poison befinden sich jedoch in der extrem seltenen Situation, dass jedes einzelne Originalmitglied noch zur Besetzung gehört. Das ist großartig für die Fans, macht die finanziellen Verhandlungen aber besonders heikel.

Schweigen der Band, klare Zeichen

Rockett hat kein Problem damit, offen über die Pattsituation mit der Presse zu sprechen, während die anderen auffallend still geblieben sind und ihre geschäftlichen Verhandlungen offenbar privat halten wollen. Es ist zudem unmöglich zu wissen, wie genau die von Michaels angebotene Geldaufteilung aussah. Rockett sagte gegenüber „Page Six“, „es ist wie 6 Dollar für jeden Dollar von uns“, doch dieses „wie“ könnte viel bedeuten, und er könnte stark übertreiben. Wir wissen es schlicht nicht.

Was wir wissen: Der Konzertkalender für den Sommer 2026 füllt sich rasant – und es gibt keinen einzigen Poison-Termin. Michaels hat derweil eine Reihe von Solodaten angekündigt. Und Rockett will ebenfalls nicht zu Hause sitzen. Er plant eine Tour mit seiner Band Rockett Mafia, bei der jeden Abend „Look What the Cat Dragged In“ komplett gespielt werden soll. All das zusammengenommen macht eine Poison-Tour zum 40-jährigen Jubiläum extrem unwahrscheinlich. Es bleibt immer noch das große 50-jährige Jubiläum 2036. Vielleicht haben sie bis dahin einen fairen Weg gefunden, das Geld zu teilen.