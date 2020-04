Brian May: Corona-Song mit King’s Daughters

Das wird Sie auch interessieren





Nachdem Brian May zuletzt etwas tierfreundliches Engagement zeigte und sich über die Rolle des Fleischkonsums im Ausbruch der Coronavirus-Pandemie ausließ, lässt er nun wieder musikalisch von sich hören. In Zusammenarbeit mit derLondoner Band King’s Daughters hat der Queen-Gitarrist einen neuen Track mit dem Titel „Get Up“ veröffentlicht.

Das Ziel des Songs sei, laut May, den Zuhörern eine gute Stimmung während der Coronakrise zu vermitteln: „Es ist ein emotional anhebender Song, und wir dachten uns, wenn es jemals einen Zeitpunkt geben sollte, den Song zu veröffentlichen, dann ist es dieser hier.“ Entsprechend des Inhalts dieses „erstaunlich heilenden Liedes“, wie May es nennt, haben er und die Band sich auch mit einer Wohltätigkeitsorganisation namens „MIND“ zusammengetan. Die Organisation, die sich für die seelische und psychische Gesundheit von Menschen einsetzt, soll mit 10 Prozent jeder Einnahme unterstützt werden. „Sie werden von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, den Menschen durch diese Krise zu helfen“, so der 72-Jährige.

Für ein passendes Musikvideo wurde ebenfalls gesorgt. In diesem sind, neben May und der Band, auch Fans aus 44 verschiedenen Ländern der Welt zu sehen, die für diesen Zweck ihre eigenen Videoclips einreichten. May selbst sieht man auf dem Dach seines Hauses in London in die Saiten hauen – eine Anspielung auf seinen Auftritt auf dem Dach des Buckingham-Palastes im Jahr 2002.