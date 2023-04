19.06.2022, Eichenring, Scheessel, GER, Hurricane Festival 2022, im Bild BRING ME THE HORIZON Foto © Rojahn

Bring Me The Horizon sind aktuell auf Tour, genauer auf der „Survival European Horror Tour 2023“. Am 31. März haben sie hierfür eine neue YouTube-Serie an den Start gehen lassen: „BMTHS5: Post Human EU“ dokumentiert die Band backstage und „on stage“.

Empfehlung der Redaktion Ed Sheeran und Bring Me The Horizon arbeiten an einem gemeinsamen Song

In der ersten Folge befinden sich die Bandmitglieder beim Start-Konzert der Tour in Deutschland. Oliver Sykes und Co. nehmen ihre Fans hinter die Kulissen ihres ersten Tour-Stopps mit und zeigen Backstage-Schnipsel, Fans, Interviewsequenzen. Sykes sagt u.a. in die Kamera: „Der erste Gig, Mann. Man hat da immer das Gefühl, dass man keinen blassen Schimmer hat, wie alles funktioniert!“

Die Optik der Videos (verpixelter und verwackelter Camcorder-Stil, 90er-Animationen, enormes Bildrauschen) könnte eine Hommage an die Zeit sein, in der BMTH gegründet wurden: 2004.

Folge 1 hier ansehen:

Auch zu sehen ist, wie sich die Alternative-Gruppe mit Rammstein-Frontmann Till Lindemann traf, der ihnen ihre eigene Flasche Rammstein-Tequila schenkte. Sie arbeiteten zudem an einem neuen Song. Die Serie wird in Teilen auch auf dem BMTH-Instagram-Account zu sehen sein:

View this post on Instagram A post shared by ʙʀɪɴɢ ᴍᴇ ᴛʜᴇ ʜᴏʀɪᴢᴏɴ (@bringmethehorizon)

Vor fast genau zehn Jahren, am 1. April 2013, veröffentlichten BMTH übrigens ihr viertes Studioalbum „Sempiternal“.