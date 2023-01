Till Lindemann singt auf Englisch „Child of Sin“ mit Kovacs: hier streamen

Foto: Getty Images, Gie Knaeps. All rights reserved.

Die Vorabsingle des neuen Albums von Sharon Kovacs heißt „Child Of Sin featuring Till Lindemann“ und stammt vom Album „Child of Sin“. Und ist, wie der Name schon verrät, ein Duett zwischen Till Lindemann und Kovacs selbst. Der Text der Klavierballade handelt von jungen Abenteuern, Liebe und Lust. Rammsteins Leadsänger singt seinen Part auf Englisch.

Liedtext: Das singt Lindemann

Auf Deutsch übersetzt singt Lindemann in „Child Of Sin“:

„Als du neun Jahre alt warst / Terrorisierten wir diese Straßen / Von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen / als ich sechzehn wurde / Meine schmutzigen Hände bluteten / Vom Klopfen an deiner Tür / Wo soll ich anfangen? / Ich hatte das alles schon gesehen / Und es wird nie enden / Du bist kein Kind der Liebe / Du bist ein Kind der Sünde.“

Empfehlung der Redaktion Rostock: Bronzestatue zum Geburtstag von Till Lindemann gleich wieder gestohlen

Song hier streamen:

Empfehlung der Redaktion Für die Ukraine: Till Lindemann veranstaltet erneut Kunst-Auktion

Rammstein auf Stadion-Tour

Rammsteins Europa-Tournee 2023 beginnt am 22. Mai in Litauen. Alle Termine:

22. Mai: Vilnius Vingio Parkas, Litauen

27. Mai: Helsinki Olympiastadion, Finnland

28. Mai: Helsinki Olympiastadion, Finnland

02. Juni: Odense Dyrskueplads, Dänemark

03. Juni: Odense Dyrskueplads, Dänemark

07. Juni: München Olympiastadion, Deutschland

08. Juni: Münchener Olympiastadion, Deutschland

10. Juni: Münchener Olympiastadion, Deutschland

11. Juni: Münchener Olympiastadion, Deutschland

14. Juni: Trenčín Flughafen, Slowakei

17. Juni: Bern Stadion Wankdorf, Schweiz

18. Juni: Bern Stadion Wankdorf, Schweiz

23. Juni: Madrid Estadio Cívitas Metropolitano, Spanien

26. Juni: Lissabon Estádio Da Luz, Portugal

01. Juli: Padua Stadio Euganeo, Italien

06. Juli: Groningen Stadspark, Niederlande

07. Juli: Groningen Stadspark, Niederlande

11. Juli: Budapest Puskás Aréna, Ungarn

12. Juli: Budapest Puskás Aréna, Ungarn

15. Juli: Berlin Olympiastadion, Deutschland

16. Juli: Berlin Olympiastadion, Deutschland

18. Juli: Berlin Olympiastadion, Deutschland

22. Juli: Paris Stade de France, Frankreich

26. Juli: Wien Ernst-Happel-Stadion, Österreich

27. Juli: Wien Ernst-Happel-Stadion, Österreich

30. Juli: Chorzów Stadion Śląski, Polen

31. Juli: Chorzów Stadion Śląski, Polen

04. August: Brüssel König-Baudouin-Stadion, Belgien

05. August: Brüssel König-Baudouin-Stadion, Belgien

06. August: Brüssel König-Baudouin-Stadion, Belgien

Rammstein veröffentlichten im April 2022 ihr aktuelles Album „Zeit“.

Mehr über Sharon Kovacs

Sharon Kovacs ist eine unter ihrem Nachnamen Kovacs bekannte niederländische Sängerin. Im August 2014 wurde sie durch ihre Single „My Love“ berühmt.