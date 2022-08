Brisante Liste: Dies ist das schlechteste Album aller Zeiten, das schlechteste Genre und der schlechteste Künstler

Die im Januar 1999 in London gegründete Netzplattform „Metacritic“ ist berühmt für ihre umfangreiche Daten-Auswertungen. Das Basis-Material hier wird gesichtet und mit anderen Quellen kumuliert. Zigtausende Meinungen, Bewertungen oder kritische Veröffentlichungen können so zu einer Art „common sense“ verdichtet werden.

Letztlich lässt sich mit der Gesamtheit der Auswertungen allerlei Listen-Schabernack treiben, im Sinne von: „Das Beste …“, oder „Der, die, das Schönst e…“ oder das „Der meist zitierte …“

Die Zocker-Bewertungs-Site TopRatedCasinos hat über 90.000 Rezensionen auf Metacritic durchforstet, um die schlechteste Musik aller Zeiten zu ermitteln. Aufgerechnet wurde in diesem Fall auch „Hörerbewertungen“ in englisch-sprachigen Regionen.

Demnach wird Justin Biebers 2009er-Album „My World“ mit einer Gesamtnote von 1,09/10 als das schlechteste Album des Jahrhunderts eingestuft. Sein zweites Album, „My World 2.0“, kommt mit einer Quote von 1,22/10 nur knapp dahinter.

Bemerkenswert: 2012 wird mit 2,89/10 zum schlechtesten Musikjahr des Jahrhunderts gekürt. Geprägt durch den mit expliziten Zeilen gespickten Hit „Whistle“ des US-Macho-Rappers Flo Rida und durch die Veröffentlichung des koreanischen Tanzwunders Psy mit „Gangnam Style“ bleibt den Befragten das Jahr als Beginn der „Kontroversen-um-Superhits-Ära“ in Erinnerung.

Nicht minder bemerkenswert: Superstar Drake, der jüngst einen Chart-Rekord der Beatles egalisierte, wurde als „schlechtester Künstler aller Zeiten“ ermittelt.

Dass diese Meta-Auswertung sich auch rasch in die Zone der Beliebigkeit tanzt, zeigt das Genre-Ergebnis. Hier gilt „Pop/Rock“ als das „schlechteste Genre“ des noch jungen 21. Jahrhunderts.

Mit einem (Fantasy-)Wert von 5,64/10 ist die Mainstream-Spielart, in der einstmals honorige Acts wie die Beatles oder Fleetwood Mac angesiedelt waren, auf den qualitativen Hund gekommen. In den letzten zwei Jahrzehnten war das Allerwelts-Genre laut Aussagen der Datenschürfer dagegen mit Katy Perry oder Leichtgewichten wie Maroon 5 und One Republic verbunden.

Ergo: Voll mies also! Hier ist die komplette Liste.