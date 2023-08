Das sind die Lieblingsalben der ROLLING-STONE-Community

Die Lieblingsalben der ROLLING-STONE-Community stammen von Bruce Springsteen, Pink Floyd, den Beatles, The Clash, Portishead, den Rolling Stones und The Police.

Anlässlich unserer August-Ausgabe des ROLLING STONE, inklusive der neuen Top 500 der besten Alben aller Zeiten, haben wir unsere Leser:innen auf Instagram gefragt: „Welches ist euer absolutes Lieblingsalbum aller Zeiten?“ Die Ergebnisse sind prompt in der Kommentarspalte eingetroffen und von uns analysiert worden. Sie präsentieren eine bunte Mischung aus zeitlosen Klassikern.

Von den Beatles bis The Clash: Das sind die Favorit:innen

Nach einer Analyse der Nennungen und Likes der Kommentare wurden neun Alben als absolute Favoriten gekürt:

Weitere genannte Werke waren u.a.: Janet Jacksons „The Velvet Rope“ und „Rhythm Nation 1814“, Muddy Waters‘ „Live at Newport“, Bob Dylans „John Wesley Harding“, Faith No Mores „Angel Dust“, Taylor Smiths „Folklore“, Gil Scott-Herons „Reflections“, Zappas „Hot Rats“, Pharoah Sanders „Live At Fabrik“, John Lee Hookers „Chill Out“ und Oasis‘ „Standing On The Shoulder Of Giants“.

Wie auch Sie mitmachen können:

Musik verbindet uns alle, und der ROLLING STONE möchte diesen Austausch fördern. Wenn auch Sie Ihre Lieblingsalben teilen möchten oder neugierig auf die Empfehlungen anderer Musikliebhaber:innen sind, schauen Sie auf unserer Instagram-Seite vorbei:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hier in die Favoriten hören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Empfehlung der Redaktion ROLLING STONE im August 2023 – Titelthema: Die 500 besten Alben aller Zeiten

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren