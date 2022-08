Drake bricht 55 Jahre alten Beatles-Rekord

Drake befindet sich wieder einmal auf der Überholspur: Der Rapper hat es geschafft, den 55 Jahre alten Rekord der Beatles zu knacken. Nun hat nicht mehr die erfolgreichste Band der Weltgeschichte die meisten Top-5-Hits in den Billboard Hot 100 Charts, sondern der kanadische Rapper.

Über ein halbes Jahrhundert verteidigten die Beatles mit 29-Top 5-Hits ihren Platz in den Billboard Hot 100 Charts. Mit 30 Songs thront Drake nun an der Spitze. Der Song „Staying Alive“ mit Drake, DJ Khaled und Lil Baby stieg in dieser Woche auf Platz fünf ein. Dieser Triumph repräsentiert bereits seinen 30. Billboard-Rekord. Damit hat der Rapper auch seine anderen Rekorde für die meisten Top-10-, Top-20-, Top-40- und Hot-100-Einträge erweitert.

Drake teilte seinen jüngsten Erfolg in den sozialen Medien. Auch Billboard widmete dem Rapper auf Twitter einen Post in Form eines Ankündigungsvideos.

Drake officially became the artist with the most top five hits in Billboard Hot 100 history, with 30, as DJ Khaled’s “Staying Alive,” on which he and Lil Baby are featured, debuted at No. 5. #BillboardNews pic.twitter.com/uNsecHjd3Q

— billboard (@billboard) August 16, 2022