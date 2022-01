Britische Folk-Legende Norma Waterson ist tot

Die britische Folk-Sängerin Norma Waterson ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Das gab am Montag (31. Januar) ihre Tochter Eliza Carthy bekannt. Carthy ist selbst Folk-Sängerin und war neben ihrer Mutter und ihrem Vater, Martin Carthy, Teil der Carthy Folk Family.

Eine Todesursache wurde bislang nicht bekannt. Carthy hatte aber vor Kurzem beim Versuch, Spenden für ihre Mutter zu sammeln, verraten, dass diese mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden sei.

Auf Facebook schrieb Eliza: „Es gibt nicht viel zu sagen zu dieser monumentalen Traurigkeit, aber Mam ist gestern nachmittag, am 30. Januar 2022, verstorben“. Sie denke an alle, die Waterson unterstützt und für sie in den letzten Wochen gespendet hatten, so Carthy.

Carthys Message enthielt auch einen Link zu einer Spendenaktion für Martin und Norma, die von der Familie vor einigen Wochen initiiert worden war, nachdem die Ersparnisse der beiden aufgrund eines Mangels an Live-Auftritten zur Neige gegangen waren. Die Pandemie mache es der Familie schwer für ihren Lebensunterhalt zu sorgen, schreibt Eliza Carthy auf der Spendenseite, insbesondere da Mutter Norma schon seit Jahren nicht mehr habe auftreten können.

Eliza habe während der Pandemie ein neues Album veröffentlicht und hoffe auf deutlich mehr Einnahmen, sobald Live-Auftritte wieder möglich seien. Bis dahin seien Spenden aber sehr nützlich für die Familie.

Nach dem Bekanntwerden von Waterson Ableben gab es zahlreiche Ehrungen und Beileidsbekundungen im Netz. Musiker Billy Bragg zollte Waterson seinen Respekt und schrieb auf Twitter: „Sie begann mit Stiffle und wurde zu einer der wichtigsten Stimmen der traditionellen englischen Musik. Meine Gedanken sind bei Martin, Eliza und dem Rest der Familie“.

Very sorry to hear that Norma Waterson, the last of the singing Watersons from Hull, has passed away. She started out as a skiffler and went on to become one of the defining voices of English traditional music. My thoughts are with Martin and Eliza and the rest of the family.

— Billy Bragg (@billybragg) January 31, 2022