Der „Garden State“-Soundtrack bekommt ein eigenes Konzert

Wenn man Millenials nach ihren Lieblingssoundtracks fragt, dann wird man mit großer Wahrscheinlichkeit häufig „Garden State“ hören. Die Song-Sammlung zu der melancholischen Außenseiter-Komödie mit Zach Braff und Natalie Portman prägte den Ton des Films von 2004.

Nun gibt es ein Live-Wiedersehen mit den großen Hits. Am 29. März 2025 findet ein Jubiläumskonzert mit „fast allen“ Bands und Musiker:innen, die an der Playlist beteiligt waren, im Greek Theatre in Los Angeles statt.

Die Umsätze des Events kommen der Midnight Mission zugute, einem Obdachlosenheim, das seit 1914 Männer, Frauen und Kinder in Los Angeles unterstützt.

„Garden State“-Konzert mit The Shins und Iron & Wine

In einer Pressemitteilung heißt es, dass The Shins, Iron & Wine, Colin Hay, Frou Frou, Thievery Corporation, Remy Zero, Cary Brothers, Bonnie Somerville, Sophie Barker von Zero 7 und einige besondere Gäste dabei sein werden, die noch angekündigt werden.

Ob damit Coldplay gemeint sein könnten? Wohl eher nicht. Die waren zwar zum Start des Kinofilms auch schon eine große Band, aber noch nicht in der Stadionliga. Gleich zu Beginn von „Garden State“ sitzt der depressiv ins Leere starrende Lethargiker-Kellner Andrew Largeman im Bett und hört „Don’t Panic“.

Zach Braff, Regisseur und Hauptdarsteller der Coming-of-Age-Story, sagte „Variety“, dass er erst daran zweifelte, das Projekt durchzuziehen. Erst die Vorstellung, es als Benefizveranstaltung durchzuführen brachte ihn „runter von der Couch“.

Braff weiter: „Wir werden auch viele besondere Gäste haben, denn es gibt zwei Songs, die wir unbedingt unterbringen wollen, und die machen es uns nicht leicht. Paul Simon tritt derzeit nicht auf und Nick Drake ist nicht mehr bei uns. (…) Wir werden ein paar wirklich tolle Überraschungsgäste haben, die ihre Songs covern werden.“