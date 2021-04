Britney Spears: Vater will, dass sie seine Anwaltskosten bezahlt

Bei den Grammy Awards 2021 konnten unter anderem Beyoncé, Taylor Swift, Fiona Apple und Billie Eilish abräumen.

Die 63. Grammy Awards fanden dieses Jahr, wie so viele andere Preisverleihungen, unter besonderen Bedingungen statt. Der eigentliche Termin musste verschoben werden – vom 31. Januar auf den 14. März 2021. Vergangene Nacht war es nun soweit: Einige Künstler und Künstlerinnen durften bei einer Outdoor-Preisverleihung vor dem Staples Center in Los Angeles anwesend sein und die Show wurde coronakonform via Livestream übertragen. Die Gewinnerin des Abends Beyoncé hat am Sonntag vier Auszeichnungen erhalten – für „Black Parade“ als beste R&B-Performance, „Savage Remix“ in den Kategorien „Bester Rap-Song“ und „Beste Rap-Performance“ sowie für „Brown Skin Girl“ in „Bestes Musikvideo“. Somit erhöht…