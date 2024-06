Gene Simmons hat vergangene Versäumnisse zugegeben. Rückblickend hätte er den Abschied von Kiss etwas anders aufgezogen.

Keine Einladung? Selber Schuld!

So hätte der Bassist und Sänger seine ehemaligen Kollegen Ace Frehley und Peter Criss gerne mit eingebunden gehabt. Im Interview mit dem Youtube-Kanal „Backstage Pass“ verwies Gene Simmons jedoch auch darauf, dass die beiden Gründungsmitglieder selbst dafür verantwortlich waren, keine Einladung zum Abschlussspektakel bekommen zu haben.

Gene Simmons hätte früher härter durchgreifen sollen

„Im Nachhinein bin ich traurig, dass ich nicht härter zu Ace und Peter war, dem ursprünglichen Gitarristen und Schlagzeuger“, antwortete Gene Simmons auf die Frage, was er in der 50-jährigen Bandgeschichte von Kiss ändern würde. „Ich selbst war nie high oder betrunken und habe nie geraucht, also war ich in der Hinsicht immer ein Außenseiter. Der Rest der Welt schien unter Drogeneinfluss zu stehen.“ Der Musiker führt die häufigen Aus- und Wiedereinstiege von Frehley und Criss bei Kiss auf deren vergangene Affinität zu Alkohol und Drogen zurück.

Gene Simmons honorierte das künstlerische Schaffen der beiden. „Ace und Peter haben denselben Verdienst wie Paul und ich, was die Anfänge der Band angeht“, bezog er sich auf das vierte Gründungsmitglied Paul Stanley. Der zweite Frontmann von Kiss ist neben Simmons das einzige weitere durchgängige Mitglied der Band seit deren Gründung 1973. „Es steht außer Frage, dass die Chemie stimmte. Sie hatten beide einzigartige Stimmen, einzigartige Persönlichkeiten und all das. Und sie hätten 50 oder 55 Jahre später hier bei uns sein und die Früchte ihrer Arbeit genießen sollen.“

Hartes Urteil für Konsum

Und trotzdem: „Aber leider sind sie es nicht. Und das ist ihr eigenes Verschulden. Sie waren dreimal in der Band und wieder raus, sie wurden dreimal wegen derselben alten Sache entlassen.“ Gene Simmons hat bekanntlich eine harte Einstellung zu Rauschmitteln aller Art: „Das ist nicht einmal einzigartig. In fast jeder Band finden sich Leute, die mehr Zeug zu sich nehmen als der Penner an der Straßenecke, nur dass sie reicher sind und es sich leisten können, mehr zu sich zu nehmen. Es ist traurig.“

So sah Kiss’ Bühnenabschied aus:

Kiss spielten im Dezember 2023 in New York ihr letztes Konzert. Im Vorfeld hatte es Gerüchte und Fan-Hoffnungen gegeben, dass die Hard-Rock-Gruppe den Termin für eine Reunion nutzen würde. Allerdings hatten die Streitigkeiten unter den Musikern die Möglichkeit überlagert – lästerliche Aussagen aus den Lagern Stanley und Frehley in die jeweils andere Richtung zeugen davon.