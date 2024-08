Marty Friedman war zu klein für Kiss

Die Angst, für irgendetwas physisch zu klein zu sein, endet für die meisten mit dem Erwachsenenalter. Gitarrist Marty Friedman sah sich allerdings bei der Bewerbung für einen prestigeträchtigen Job damit konfrontiert.

Kurioser Grund für Ablehnung

Bevor der Musiker 1990 bei der Thrash-Metal-Band Megadeth einstieg, hatte er sein Auge auf eine andere Bandgröße geworfen: Kiss. Und die Größe ist der springende Punkt: Gene Simmons und Paul Stanley lehnten Marty Friedman nämlich ab, weil er nur 1,71 Meter groß ist. Diese Geschichte teilte der Gitarrist in einem Interview mit Sam Ash Music.

Kiss fordern Mindestgröße

Dabei hatte es so gut angefangen – mit einer Anfrage seitens der Band. „Als sie vor langer Zeit den Gitarristen gewechselt haben, habe ich einen Anruf von den Kiss-Leuten bekommen“, erzählte Friedman. „Sie sagten: ‚Wärst du daran interessiert, bei Kiss vorzuspielen?‘ Ich sagte: ‚Sagt mir wann und wo.‘“ Dem eigentlichen Vorspielen, so Friedman weiter, ging ein Fragebogen voraus: „‚Du hast keinen Bart, richtig?‘ Nein. ‚Du hast lange Haare?‘ Ja. ‚Du bist schlank?‘ Ja. ‚Und du bist über sechs Fuß groß?‘“ Diese letzte Frage traf nicht zu. Die amerikanische Maßeinheit sechs Fuß entsprechen knapp 1,83 Meter. Diese erreicht Friedman nicht.

Marty Friedman schlug Operation vor

„Ich sagte: ‚Ich bin 5 Fuß und siebeneinhalb Zoll – aber ich kann mich operieren lassen!‘“, rekonstruierte Marty Friedman die Erfahrung. Sein Vorschlag wurde nicht angenommen. „Ich war so geknickt!“ Trotzdem verstand der Musiker Kiss’ Gründe hinter der Vorgabe: „Das hätte schräg ausgesehen, wenn da auf einmal so kleiner Kerl die Leadgitarre gespielt hätte“, sagte er. „Ich verstehe es also, aber ich hätte wirklich alles getan.“

Marty Friedman, der das Gitarrespielen durch Kiss inspiriert begann, musste sich also andere Wege suchen. Von 1990 bis 2000 spielte er zehn Jahre lang bei Megadeth, 2023 war er nochmal für einzelne Konzerte dabei. Währenddessen und seither ist er solo unterwegs – zuletzt erschien im Mai das Album „Drama“.