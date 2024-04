ROLLING STONE im Mai: Bruce Springsteen + exklusive Vinyl-Single

Themen der Mai-Ausgabe

Bruce Springsteen

Vor 40 Jahren erschien sein bis heute erfolgreichstes Album. Wir zeichnen den langen Weg zu „Born In The U.S.A.“ nach, erzählen von Springsteens Arbeit im Studio und seinem Zwist mit Steven Van Zandt

Von Arne Willander

St. Vincent

Annie Clark, die ihre Lieder als St. Vincent veröffentlicht, hat für ihr neues Album „All Born Screaming“ alle Masken abgelegt, um über Tod und Teufel zu singen – und mit dem ROLLING STONE zu sprechen

Von Maik Brüggemeyer

Lenny Kravitz

Lenny Kravitz schreibt keine Lieder, er empfängt sie „von oben“. Auch sonst hat ihn der Schöpfer ganz gern, wie das freizügige Video zur ersten Single seines neuen Albums „Blue Electric Light“ beweist

Von Sassan Niasseri

Future Of Music

ROLLING STONE blickt voraus: Künstler:innen und Entwicklungen, die die Zukunft der Popmusik ent­scheidend mitprägen. Mit Young Miko, Gglum, English Teacher, Rachel Chinouriri, Futurebae, Noo­noouri, Toechter und vielen ande­ren in unserem großen Special

The Lemon Twigs

Die amerikanischen Brüder Brian und Michael D’Addario bauen als The Lemon Twigs wundervolle Alben, die uns ins goldene Zeit­ alter des Pop (zurück­)bringen

Von Jan Jekal

The Mix

Kings Of Leon

Auf ihrem neuen Album wollen die Kings Of Leon der Rockmusik zu alter Größe verhelfen und die nervige Gegenwart vergessen lassen

Von Sassan Niasseri

Fletcher

Eine Krankheit hätte Fletcher fast um ihr Rockstar­Leben gebracht. Jetzt ist sie auf dem Weg der Besserung – in mehr als einer Hinsicht

Von Waiss Aramesh

Pet Shop Boys

Mit „Nonetheless“ beweisen Neil Tennant und Chris Lowe, dass auch Popstars in Würde altern können

Von Marc Vetter

Elena Rud

Die Münchner Band Elena Rud hat in der Neuen Deut­schen Welle den Sound für ihr Debüt gefunden

Von Naomi Webster-Grundl

HISTORY: Tina Turner

Vor 40 Jahren erschien das Album „Private Dancer“ – und Tina Turner etablierte sich als Solo­Sängerin zwischen Rock und Soul

Von Birgit Fuß

Villagers

Er nennt sich Villagers, doch seine zart dramatischen Folk­ songs nimmt Conor O’Brien am liebsten ohne Hilfe auf

Von Birgit Fuß

PLUS

Big Special, Sam Evian, Leslie Mandoki und einige mehr

Reviews

MUSIK

Neues von Beth Gibbons und 90 weitere Rezensionen

RS-GUIDE: Travis

Sassan Niasseri über das Werk der britischen Band

FILM, SERIEN & LITERATUR

„Sterben“ und 18 weitere Rezensionen

Vinyl-Single von Bruce Springsteen –„Dancing In The Dark“ und „Pink Cadillac“

Mit der Mai-Ausgabe 2024 des ROLLING STONE veröffentlichen wir ein besonderes Sammlerstück: Eine exklusive Vinyl-Single mit zwei Songs von Bruce Springsteen – auf der A-Seite „Dancing In The Dark“, auf der B-Seite „Pink Cadillac“. Beide Songs wurden vor 40 Jahren veröffentlicht. „Dancing In The Dark“ war die erste Single von Springsteens legendärem Album „Born In The U.S.A.“, das im Juni 1984 erschien.

Unsere exklusive Single erscheint im von Annie Leibovitz fotografierten Original Artwork. Die 7“-Single kommt in einem festen, sorgfältig gestalteten Pappcover und auf schwerem Vinyl.

Sie ist nur mit der deutschen Ausgabe des ROLLING STONE und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.

Playlist: Rare Trax im Mai

DevilDuck Records wird 20. Wir feiern mit einigen der schönsten Songs aus dem Katalog des wunderbaren Hamburger Labels

1. The Fourth Wall „Darkness Of Heart“

Ein überwältigendes, an Sufjan Stevens gemahnendes Stück Musik der auf Hawaii gegründeten und in Portland/Oregon ansässigen Band. Der Song stammt von ihrem aktuellen Album „Return Forever“.

2. Palila „The Long Run“

Das Hamburger Trio Palila präsentiert auf seiner jüngsten Single schnörkellosen, scharfkantigen Indie-Rock zwischen Arctic Monkeys, Spoon und Placebo.

3. The Macks „Comfort Flow“

Power-Pop, Glam und progressive Rock-Spielarten finden in diesem Stück der Band aus Portland zusammen, die in ihrer stürmischen Art auch an frühe Who erinnert.

4. Gunner & Smith „Edge Of The Water“

Im Folk- und Country-Rock-Segment brilliert der kanadische Sänger und Songschreiber Geoff Smith aka Gunner & Smith.

5. The Dead South „Chop Suey“

Wie Smith aus der Provinz Saskatchewan kommen die Bluegrass-Renegaten von The Dead South, die hier bravourös System Of A Down covern.

6. Conscious Pilot „Modern Religion“

Mitreißender, zwischen Wut und Entgrenzung oszillierender Post-Punk der Band aus Green Bay/Wisconsin.

7. Timesbold „Constant State Of Goodbye“

Das Bandprojekt des US-Musikers Jason Merritt inszeniert Folk-Lieder wie aus einem melancholischen Spätwestern.