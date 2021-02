Bruce Springsteen: ein Schnaps – 0,02 Promille

The Weeknd liefert mit sieben Hits und mehreren Schauplätzen im Stadion eines der denkwürdigsten Mini-Konzerte in der Geschichte des Super Bowls.

Natürlich war dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie alles anders, auch wenn Quarterback Tom Brady schon wieder das wichtigste Spiel des American Football mit seinem Team gewann. Das hieß in diesem Jahr zum ersten Mal Tampa Bay Buccaneers und spielte tatsächlich im heimischen Raymond-James-Stadion. 31:9 hieß es am Ende gegen die in jeder Beziehung unterlegenen Kansas City Chiefs. Spannender war es da schon, was The Weeknd mit der reizvollen Aufgabe anstellen würde, eine Halbzeit-Show auf die Beine zu stellen, die aufgrund der Corona-Hygiene-Maßnahmen keine Bühne zuließ. Der Rapper steckte angeblich einen Millionenbetrag in die Umsetzung einer aufwändigen Show, die überall und…