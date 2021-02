Bruce Springsteen vor Gericht, weil er alkoholisiert Auto fuhr

Bruce Springsteen wurde im vergangenen Jahr von der Polizei in Gewahrsam genommen. Laut Quellen der Strafverfolgungsbehörden läuft inzwischen ein Prozess gegen ihn.

Der Sänger wurde am 14. November in Sandy Hooks, New Jersey, kurzfristig verhaftet, wie nach Angaben von „TMZ“ aus Akten der Justiz hervorgeht. Vorgeladen wurde er nun wegen Trunkenheit am Steuer, rücksichtslosem Fahren und Konsum von Alkohol in einem Sperrgebiet. Das Klatschportal fügt in seinem Bericht hinzu, dass Springsteen während der Verhaftung kooperativ war.

Bruce Springsteen schweigt zu allem

Genauere Details über den Prozess, Gebühren und weitere Konsequenzen waren noch nicht sofort bekannt. „TMZ“ berichtet jedoch, dass er in der kommenden Woche einen Gerichtstermin wahrnehmen muss. Auch hat Springsteen seine Verhaftung noch nicht öffentlich bestätigt. Zudem reagiert er nicht auf Anfragen der Website.

Erst am Sonntag (7. Februar) im Rahmen des Super-Bowl-Wochenendes trat Bruce Springsteen in einem Werbespot für die Automarke Jeep auf.

Außerdem war er Teil der „Celebrating America“-Konzerte, die zur Feier von Joe Biden und Kamala Harris Inauguration am 20. Januar 2021 stattfanden. Dort spielte er seinen Song „Land Of Hope And Dreams“.