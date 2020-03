Bruce Springsteen: Emotionale Videobotschaft für Pandemie-Hilfsfonds für New Jersey

Bruce Springsteen am 16. Oktober 2019 in New York.

Laut dem Fernsehsender CNN ist die Zahl der COVID-19-Infizierten in New Jersey verglichen mit den anderen US-Staaten besonders hoch. Tammy Murphy, Ehefrau des Gouverneurs von New Jersey, hat die Neugründung eines Hilfsfonds am gestrigen Dienstag verkündet. Der New Jersey Pandemic Relief Fund (NJPRF) setzt sich als gemeinnützige Organisation im Kampf gegen die Corona-Auswirkungen in New Jersey ein.

Um den NJPRF zu unterstützen, wurde ein Video im Netz veröffentlicht. Neben Bruce Springsteen richten auch andere Personen des öffentlichen Lebens ihre inspirierenden Botschaften zur Hilfe für Coronavirus-Opfer an die Hörerschaft; darunter Schauspieler Danny DeVito, Musiker Jon Bon Jovi, Hollywood-Star Whoopi Goldberg, Entertainer Jon Stewart und Sänger Charlie Puth.

Bruce Springsteen im NJPRF-Gründungsvideo:

„Es sind unsichere Zeiten. Sicher sind der Schmerz, die Angst und die Bedürfnisse vieler unserer Nachbarn, unserer Freunde und all jener, die die Pandemie an der Front bekämpfen. Wir üben uns in sozialer Distanzierung; wir bleiben zu Hause.“